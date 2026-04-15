Las jubilaciones que paga la ANSES volverán a actualizarse en mayo de 2026 en base al índice de inflación, con una suba estimada cercana al 2,9%, en línea con el dato más reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este porcentaje se trasladará directamente a los haberes, según el esquema vigente de movilidad mensual.

El sistema actual establece que los ingresos de jubilados y pensionados se ajustan todos los meses de acuerdo a la inflación informada por el Indec. De esta manera, cada nuevo dato impacta de forma inmediata en los pagos del mes siguiente, consolidando un mecanismo automático de actualización.

Con el incremento aplicado en abril (también del orden del 2,9%) la jubilación mínima se ubicó en torno a los $380.000, mientras que con el bono de $70.000 el ingreso total alcanzó aproximadamente los $450.000.

En este contexto, para mayo se espera un ajuste similar, dado que la inflación reciente se mantuvo en niveles cercanos al 3%. Así, los haberes volverán a incrementarse en esa proporción, replicando la dinámica que viene registrándose mes a mes en 2026.

Además, el Gobierno mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados que perciben el haber mínimo, así como montos proporcionales para quienes cobran por debajo del tope establecido, con el objetivo de reforzar los ingresos más bajos.

Este esquema de actualización mensual reemplazó la fórmula anterior de aumentos trimestrales y busca acompañar más de cerca la evolución de los precios, aunque especialistas advierten que, en términos reales, los haberes aún muestran una pérdida frente a la inflación acumulada.

De esta manera, mayo llegará con un nuevo ajuste para jubilados y pensionados, en un contexto económico donde la inflación sigue marcando el ritmo de los ingresos previsionales y condicionando el poder adquisitivo del sector.