El Banco Central redujo significativamente sus compras de dólares durante septiembre y profundizó una tendencia que ya se había observado en agosto. En las primeras 14 ruedas del mes, la entidad adquirió US$203 millones, con un promedio diario de US$14,5 millones.

La cifra quedó por debajo de los US$770 millones comprados durante agosto, que había sido el peor mes desde el inicio del programa de acumulación de reservas. También se encuentra lejos de los US$2.770 millones de abril y los US$2.601 millones de mayo.

Los motivos detrás del freno

Uno de los factores señalados es la estacionalidad del tercer trimestre, un período en el que históricamente el campo aporta menos divisas. Desde el Banco Central sostienen que las compras buscan acompañar la dinámica del mercado y evitar movimientos considerados disruptivos.

Otro elemento mencionado por la consultora LCG es una posible mayor dolarización de los privados, aunque el análisis definitivo dependerá de los datos detallados del mercado libre de cambios. A esto se suma la cantidad de pesos en circulación, ya que las compras de dólares implicaron una emisión superior a los $20 billones en lo que va del año.

Qué espera el Gobierno

En el Banco Central esperan que las operaciones de mayor volumen puedan regresar hacia fin de año, impulsadas por la liquidación del trigo y una menor necesidad de importar energía. Desde la autoridad monetaria también sostienen que la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI se cumplirá antes de diciembre.

La consultora 1816 calculó las reservas netas en torno a los US$11.300 millones y señaló la importancia del financiamiento en dólares y de la continuidad de las compras de divisas. Según ese análisis, en 2028 el Tesoro y el Banco Central deberán afrontar pagos por US$27.800 millones a privados y al FMI.