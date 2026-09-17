Los bonos argentinos en dólares operan con leves subas este jueves 17 de septiembre y acompañan el rebote de Wall Street. El movimiento se produce luego de la decisión de la Reserva Federal de volver a subir las tasas de interés.

Los títulos soberanos muestran avances de hasta 0,3%, con subas en el Global 2030, Bonar 2038 y Bonar 2041. Al mismo tiempo, el riesgo país medido por el índice J.P. Morgan cae 0,4% y se ubica en 508 puntos básicos.

El mercado internacional

La jornada muestra una mejora del clima financiero internacional después de la reacción inicial a la decisión de la Fed. Una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos suele ejercer presión sobre los activos emergentes al aumentar el rendimiento de los bonos del Tesoro y encarecer el financiamiento.

Los principales índices de Wall Street operan al alza, favorecidos por el retroceso del precio del petróleo y una moderación en los rendimientos de los bonos estadounidenses. En ese contexto, los activos argentinos acompañan la recuperación de los mercados globales.

El movimiento de las acciones

El S&P Merval sube 1,6% hasta los 3.077.175,5700 puntos en pesos, mientras que medido en dólares permanece estable en 1.914,81 puntos. Entre las acciones destacadas aparecen Central Puerto, Cresud, Edenor, BYMA y Transportadora de Gas del Norte.

Los ADR argentinos que operan en Nueva York también registran ganancias de hasta 4,7%. En el plano local, los inversores analizan además las nuevas señales de la economía argentina y las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.