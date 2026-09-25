La falta prolongada de respuestas por parte de las autoridades municipales ante un peligro vial persistente en Villa de Calingasta ha llevado a los vecinos a buscar alternativas inéditas para garantizar la seguridad comunitaria. “Tras casi un año de reclamos sin respuestas ante la Municipalidad de Calingasta y la Dirección de Vialidad Provincial, decidimos acudir al sector privado y presentamos una nota formal ante la empresa minera Los Azules para solicitar su colaboración e intermediación institucional”, contó a DIARIO HUARPE Hugo Gómez, vecino de Calingasta.

El reclamo busca garantizar de forma urgente un paso peatonal y vehicular seguro en el tramo de la Ruta Nacional 149 (identificada localmente como Ruta Provincial N° 412) que conduce a la Escuela La Capilla y a la Escuela Técnica General Manuel Savio, dos instituciones educativas con una altísima concurrencia diaria de alumnos, docentes y familias del departamento.

El conflicto en la calzada comenzó a raíz del bloqueo de la vereda peatonal cerca de la Escuela La Capilla, donde se colocaron montículos de tierra que paralizaron por completo el tránsito de los transeúntes.

Según informó a este diario en junio de 2025 el secretario de obras de Calingasta la acera había sido clausurada formalmente por Vialidad Nacional no solo porque la misma había sido construida sin los permisos correspondientes, sino también para prevenir riesgos vinculados al desmoronamiento de un cerro arcilloso contiguo durante períodos de lluvias intensas o movimientos sísmicos. Sin embargo, la parálisis imprevista de las obras de remediación y la falta de gestión municipal dejaron el lugar inutilizable y sin vías alternativas seguras para la población.

Como consecuencia directa de la clausura de la vereda, cientos de niños y adultos deben caminar a diario por la calzada asfáltica, conviviendo directamente con el tránsito fluido y pesado de la ruta.

“La situación resulta extremadamente crítica en los horarios de ingreso y salida escolar, ante la total ausencia de señalización preventiva o vallados de protección para resguardar la vida de los chicos y sus padres”, explicó Gómez.

Reclamos sin respuesta e incertidumbre desde 2025

Desde el año 2025, los habitantes de la villa han presentado reiteradas notas, expedientes administrativos y juntas de firmas ante el Municipio y Vialidad Provincial. A pesar de los compromisos iniciales asumidos por los organismos para corregir las fallas de infraestructura, las soluciones definitivas nunca se concretaron. Vecinos del departamento expresaron su profundo malestar por lo que consideran una indiferencia institucional preocupante ante el peligro latente de accidentes viales.

La nota presentada a la empresa minera Los Azules

Ante el evidente agotamiento de las vías burocráticas estatales, el referente vecinal Hugo Gómez presentó una nota dirigida al responsable de Relaciones Comunitarias de la empresa Los Azules, Mario Hernández.

La nota, recibida oficialmente por la compañía a principio de septiembre, solicita que la firma privada colabore activamente en las gestiones ante los organismos públicos para garantizar un paso seguro hacia la Escuela La Capilla y la Escuela Técnica Gral. Manuel Savio.

En el escrito, los vecinos adjuntaron la documentación de los trámites previos realizados sin éxito ante las autoridades locales.

Propuesta para crear la primera peatonal del departamento

Además de resolver la emergencia vial inmediata, la comunidad impulsa transformar el tramo afectado de la Ruta 149 en el primer paseo peatonal de Calingasta. Esta propuesta cuenta con el aval de la Unión Vecinal, clubes deportivos, artesanos, comerciantes y directivos escolares. El objetivo es convertir un punto de conflicto en un atractivo paseo turístico y comercial los fines de semana, ofreciendo una salida comunitaria ante el estancamiento entre el Municipio y Vialidad.