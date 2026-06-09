El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cruzar al gobernador bonaerense Axel Kicillof y puso en duda una eventual candidatura presidencial del dirigente peronista. Lo hizo durante su exposición en el IAE Summit 2026, donde además defendió el rumbo económico del Gobierno nacional y destacó los resultados que, según afirmó, muestran los principales indicadores económicos.

“¿En serio le quieren hacer creer a las personas que Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo que toman a la gente de boluda. Realmente no se puede creer”, expresó Caputo ante empresarios y dirigentes que participaron del encuentro organizado por IAE Business School.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda se produjeron en medio del creciente debate político sobre las elecciones de 2027 y los posibles candidatos de los distintos espacios. En ese contexto, el ministro vinculó su crítica al desempeño electoral reciente y al escenario político nacional.

Durante su exposición, Caputo también ratificó la estrategia económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que la actual administración avanzó hacia el equilibrio fiscal sin atravesar previamente una crisis económica y remarcó la importancia de mantener el orden de las cuentas públicas.

El funcionario además rechazó las críticas sobre una supuesta apertura comercial indiscriminada. Para respaldar su postura, comparó el nivel de apertura económica de Argentina con el de otros países de la región y aseguró que el comercio exterior argentino continúa siendo bajo en relación con economías vecinas.

Según explicó, las políticas de apertura y estabilidad generan mejores condiciones para la inversión y permiten impulsar el crecimiento económico. También atribuyó los problemas históricos de la industria a factores como el déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación y la presión impositiva.

Las declaraciones llegaron pocas horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara una caída de la producción industrial manufacturera del 2,8% interanual y del 4% respecto de marzo.

Caputo también hizo referencia al desempeño del Banco Central y destacó la compra de divisas realizada durante los últimos meses. Según afirmó, la entidad monetaria ya superó la meta anual de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzando los USD 10.000 millones varios meses antes de lo previsto.

Además, sostuvo que el proceso de desaceleración de la inflación continúa y se mostró optimista respecto de la evolución de la actividad económica en los próximos años. En esa línea, afirmó que el Gobierno espera un escenario diferente para 2027 y consideró que tanto los mercados como la sociedad observarán cambios en las variables económicas antes del próximo turno electoral.

De esta manera, Caputo combinó definiciones económicas con fuertes declaraciones políticas, en una jornada donde volvió a colocar a Kicillof en el centro de sus cuestionamientos mientras defendía la gestión económica de la administración nacional.