El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista sobre el futuro económico del país y aseguró que Argentina llegará a 2027 "más fortalecida que nunca". Además, anticipó que espera un año más tranquilo de lo que proyectan algunos analistas y defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a Radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el próximo año encontrará al país en una posición más sólida, con superávit fiscal, equilibrio monetario y un programa financiero que, según afirmó, estará cerrado.

Caputo también se refirió al escenario político y a las elecciones presidenciales de 2027. En ese sentido, manifestó su confianza en una reelección de Milei en primera vuelta, independientemente del desempeño que tenga la economía durante el próximo año.

"Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también", expresó el ministro al analizar las posibilidades electorales del oficialismo. Además, consideró que el kirchnerismo no logrará posicionarse como una alternativa competitiva para esos comicios.

Las proyecciones económicas de Caputo para 2027

Al evaluar el desempeño del programa económico, el funcionario destacó que el Banco Central continúa comprando dólares y que el tipo de cambio se mantiene estable, pese a las tensiones externas y al aumento del riesgo país.

Según su interpretación, estos indicadores reflejan una mayor fortaleza de la economía argentina en comparación con 2025. También reconoció que las expectativas de crecimiento que tenía el Gobierno a comienzos de año no se cumplieron como esperaba.

En ese sentido, atribuyó parte de las dificultades al contexto internacional, especialmente a la guerra en Medio Oriente, el incremento del precio del petróleo y las tasas de interés internacionales.

Por otra parte, Caputo defendió los resultados de la gestión en materia laboral y social. Aseguró que desde diciembre de 2023 el empleo total creció en 465.000 puestos, aunque reconoció que la mayor parte de ese incremento correspondió al trabajo informal y cuentapropista.

También sostuvo que, de acuerdo con las cifras que maneja el Gobierno, 12 millones de personas salieron de la pobreza. Sobre la caída del consumo, planteó que responde a un cambio en los hábitos de compra de la población en un escenario de mayor estabilidad económica.

Las declaraciones del ministro se producen mientras el Gobierno busca consolidar su programa económico y proyecta el escenario político y financiero de cara a 2027.