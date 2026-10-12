La agencia de noticias internacionales EFE, de Madrid, reveló un informe económico publicado por el Centro de Economía Política Argentina. En el documento, detalló que alrededor de 32.300 empresas cerraron desde la llegada de Milei al gobierno en diciembre de 2023 hasta la fecha, destruyendo más de 430.000 empleos formales.

Estos datos, fueron relevados desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y desde el propio Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo.

Como resultado de las políticas económicas y fiscales que se implementan desde 2023, el impacto negativo en la economía real, se evidenció con crudeza tanto en el sector comercial y en la rama industrial.

El informe detalló que la cantidad de unidades productivas se redujo en un 6,3 %, al pasar de 512.357 registros en noviembre de 2023 a 480.067 en julio pasado. Tan solo durante el séptimo mes del año, un total de 948 empresas bajaron sus persianas, lo que equivale a un promedio de 30 cierres por día.

La ola de cierres de empresas y comercios generó un correlato inmediato en el mercado laboral argentino. Según las estimaciones publicadas por la agencia EFE, la gestión actual acumula la destrucción de 437.611 puestos de trabajo formales, de los cuales 3.485 empleos registrados se perdieron exclusivamente durante el mes de julio.

Esta contracción en el mercado de trabajo se ve impulsada por la persistente caída del poder adquisitivo de los salarios reales frente a una inflación que se ubicó en el 33,8 % interanual en julio.

Dicho escenario provocó una fuerte retracción en el consumo y una baja en la demanda interna que castiga especialmente a los comercios locales y a las industrias pymes. Los datos oficiales reflejan este freno al indicar que la actividad económica nacional se desplomó un 2,9 % en julio frente a junio, acumulando una caída del 1,4 % en términos interanuales.

Fuente: EFE, CEPA, Indec.