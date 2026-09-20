La economía argentina combina señales positivas y negativas a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027. En ese contexto, un informe de Citibank puso el foco en la evolución de la inflación, los salarios y la actividad económica para analizar cómo podrían influir esas variables en el próximo escenario electoral.

Los últimos datos oficiales muestran justamente ese panorama desigual. El Producto Interno Bruto cayó 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año, aunque se mantuvo 2% por encima del mismo período de 2025. Además, la tasa de desempleo llegó al 7,9% en los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec.

Al mismo tiempo, el frente externo mantiene números positivos. En agosto, las exportaciones alcanzaron los USD 8.883 millones y las importaciones sumaron USD 6.696 millones, lo que dejó un superávit comercial de USD 2.187 millones. Fue el trigésimo tercer mes consecutivo con saldo favorable.

La mirada de Citibank hacia 2027

Según el informe citado por Infobae, Citibank proyecta que la economía argentina crecerá 3,2% durante 2027. El banco fundamenta su escenario en el mantenimiento del superávit fiscal, una reducción de la inflación y una recuperación de la actividad económica. Se trata de estimaciones de la entidad y no de resultados confirmados.

La entidad también estima que durante 2027 la inflación mensual podría promediar el 1,9%, mientras que los salarios avanzarían a un ritmo promedio del 2,4% por mes. Bajo esas proyecciones, Citi calcula que hacia octubre de 2027 los ingresos se ubicarían 14% por encima de los niveles registrados en octubre de 2023.

El Gobierno, por su parte, presentó un Presupuesto 2027 que prevé un crecimiento del 4% y una inflación anual del 18%. Esas cifras forman parte de las proyecciones oficiales y deberán contrastarse con la evolución efectiva de la economía durante los próximos meses.

El escenario electoral bajo análisis

El documento de Citibank también analiza las posibles implicancias electorales de una mejora de los indicadores económicos y los cambios que podrían producirse en las reglas para las elecciones de 2027, entre ellos el debate sobre la continuidad de las Paso. El reporte vincula esas variables con la estrategia política de cara a los próximos comicios, aunque el resultado electoral dependerá de múltiples factores que todavía no están definidos.

De esta manera, mientras la actividad atraviesa un período de crecimiento desigual entre sectores y el desempleo se mantiene como uno de los datos a seguir, los mercados internacionales comienzan a elaborar sus propios escenarios sobre cómo podría llegar la economía argentina al año electoral.