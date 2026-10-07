Las consultoras y entidades financieras relevadas por el Banco Central estimaron que la inflación de septiembre habría sido de 1,9%. El dato surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y anticipa cuál podría ser el registro oficial que difundirá el Indec.

De acuerdo con el informe, los analistas también proyectaron una inflación de 1,7% para octubre y de 1,6% para noviembre. Para diciembre, en cambio, esperan una leve aceleración hasta 1,8%.

Con estas estimaciones, la inflación acumulada de 2026 cerraría en torno al 30%, según la mediana de las respuestas recopiladas por el Banco Central.

Qué esperan para los próximos meses

Además de las proyecciones sobre precios, el REM mostró que las consultoras volvieron a ajustar sus previsiones sobre la actividad económica. Para 2026 estimaron un crecimiento del PBI de 1,5%, mientras que para el tercer trimestre calcularon una contracción de 1%.

En cuanto al dólar, los analistas ubicaron al tipo de cambio en $1.545 para octubre y en $1.614 para diciembre. Para el cierre del año, los especialistas con mejores resultados previos proyectaron un valor cercano a $1.602.