Los analistas consultados por el Banco Central anticiparon una importante baja en el índice de precios al consumidor. Las estimaciones privadas marcan que la inflación de agosto perforó finalmente el piso del 2 por ciento. El dato surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora mensualmente la autoridad monetaria.

Este documento técnico se construye mediante consultas sistemáticas a reconocidos economistas, consultoras y diversas instituciones financieras. En esta oportunidad, los especialistas señalaron que la suba de precios de agosto se ubicará en el 1,7%. Esta proyección privada deberá ser ratificada en los próximos días cuando el Indec publique la medición oficial.

La desaceleración proyectada marca un registro clave para las expectativas del mercado financiero nacional. Los analistas observan de cerca el comportamiento de estos valores para ajustar sus futuras operaciones. Sin embargo, no esperan una caída pronunciada ni sostenida para los meses venideros.

El escenario económico hacia fin de año

Los expertos anticipan un esquema de relativa estabilidad sin variaciones bruscas en el corto plazo. El pronóstico de septiembre arroja una leve aceleración con un aumento del 1,8 por ciento. Esta estimación particular no presenta modificaciones respecto a los informes anteriores difundidos por la entidad bancaria.

El mercado sostiene que los números se mantendrán encapsulados en una franja técnica muy estrecha. Las firmas consultadas proyectan que el índice mensual marcará un 1,7 por ciento durante el mes de octubre. Esta tendencia de inercia controlada dominará gran parte del último trimestre del calendario.

Para el mes de noviembre, las proyecciones muestran una mínima retracción que dejaría el índice general en 1,6 por ciento. Diciembre registraría un leve repunte estacional para cerrar el mes con un 1,8%. De concretarse estrictamente estas previsiones técnicas, la cifra total del año 2026 rondaría el 30 por ciento.