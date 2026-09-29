Argentina podría acceder potencialmente a hasta US$13.000 millones a través de dos anuncios diferentes de financiamiento, destinados a proyectos de infraestructura, energía, minería, transporte y conectividad. Así lo explicó Yanina Lojo, licenciada en Comercio Exterior y Finanzas, durante una entrevista con Te lo Tengo que Decir, de HUARPE TV, donde detalló las diferencias entre ambas iniciativas.

Según detalló Lojo, uno contempla hasta US$7.000 millones para el corredor Andes-Atlántico y el otro US$6.000 millones para el proyecto Argentina LRG, donde participan YPF, la empresa EMI italiana y la emiratí XRG.

Qué contempla el corredor Andes-Atlántico

Respecto del corredor Andes-Atlántico, Lojo remarcó que los USD7.000 millones representan un máximo potencial y que los proyectos deberán ser presentados para su evaluación y aprobación dentro del plazo establecido.

“Los primeros 7.000 millones es hasta 7.000 millones”, señaló la especialista, quien explicó que las iniciativas deberán estar destinadas a desarrollar infraestructura vinculada con transporte, energía, minería y conectividad.

Entre los ejemplos mencionó ferrocarriles, puertos, vías navegables, oleoductos y telecomunicaciones, además de obras relacionadas con la conectividad de Vaca Muerta y los minerales críticos. Los proyectos podrían demandar dos, tres años o más, aunque deberán presentarse dentro del período previsto.

“No nos firmaron un cheque en blanco”

Uno de los puntos centrales de la explicación de Lojo fue aclarar que Argentina no recibirá USD7.000 millones para utilizarlos libremente, sino que deberá presentar proyectos que posteriormente serán evaluados.

“No nos van a financiar nosotros a los argentinos. No nos firmaron un cheque en blanco de 7.000 millones de dólares y dijeron, hagan lo que quieran con estos 7.000 millones de dólares”, sostuvo.

La especialista explicó que podrían aprobarse proyectos por USD2.000, USD3.000 o USD5.000 millones, por ejemplo, pero que no podrán superar el límite establecido. El financiamiento, además, estará vinculado con las características y objetivos de cada proyecto presentado.

El papel del EXIM Bank

Lojo también puso el foco en el papel del EXIM Bank, al que definió como “un banco de exportadores norteamericano”. Según explicó, la entidad interviene en el financiamiento y los proyectos deberán atravesar el proceso correspondiente para obtener la aprobación.

La especialista señaló que todavía resta conocer cómo se instrumentarán los contratos y las eventuales licitaciones. “Todavía es pronto para saberlo, porque esto se anunció la semana que viene”, expresó durante la entrevista.

La infraestructura, una limitación para exportar

Para Lojo, el anuncio también debe analizarse a partir de las dificultades que tiene Argentina para trasladar su producción hacia los puntos de exportación. “Uno de los principales problemas es que queremos exportar. Cuando queremos exportar nos encontramos con el problema de la falta de infraestructura y el deterioro de la infraestructura que tenemos”, explicó.

La especialista sostuvo que los inversores extranjeros también tienen interés en mejorar esa infraestructura porque necesitan reducir los costos de sus propias actividades. “El mayor limitante hoy que tenemos para seguir creciendo en cuanto a lo que es minería, petróleo o explotación de minerales críticos, es nuestra infraestructura”, afirmó.

El argentino también invierte

Lojo también cuestionó la idea de que Argentina dependa exclusivamente de la inversión extranjera y destacó el papel del capital local. “El que más se invierte en la Argentina es el argentino. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta”, sostuvo.

En cuanto al stock de inversión extranjera directa, indicó que al 31 de marzo alcanzaba unos USD200.000 millones. Estados Unidos concentraba USD35.000 millones, España casi USD29.000 millones y Países Bajos casi USD25.000 millones.

Dónde está concentrada la inversión

La especialista detalló además que la industria manufacturera concentra USD67.000 millones, mientras que minas y canteras reúnen USD55.000 millones y comercio USD18.000 millones.

Por eso, planteó una posible diferencia entre la cantidad de inversión y el lugar donde se necesita. “Quizás el tema no es que nos falte inversión, quizás nos falta relocalización de la inversión, porque donde nosotros necesitamos es infraestructura”, afirmó.

La importancia de la letra chica

Finalmente, Lojo explicó que la discusión sobre las inversiones también debe contemplar cómo se realizarán las obras y bajo qué condiciones se adjudicarán. “Si los contratos están bien hechos, si las condiciones que se ponen son justas, no tendríamos que tener ningún problema y lograríamos un avance significativo”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que todavía resta conocer los detalles de implementación y puso el foco en un aspecto central del proceso: “La letra chica de cómo se lleven a cabo este desarrollo de la infraestructura y cómo sean las licitaciones”.