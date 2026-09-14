El costo de criar a un hijo volvió a subir durante agosto y alcanzó los $713.070 mensuales para los chicos de entre 6 y 12 años, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata del grupo etario con la canasta de crianza más elevada.

El informe fue publicado en un mes en el que la inflación nacional alcanzó el 1,7%. La medición contempla tanto los gastos necesarios para cubrir bienes y servicios de los chicos como el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

Los valores cambian de acuerdo con la edad. Para un bebé menor de un año, la canasta alcanzó los $557.303; para niños de uno a tres años llegó a $663.900; mientras que entre los cuatro y cinco años se ubicó en $567.243. Para el segmento de seis a 12 años, el monto ascendió a $713.070.

En el caso de los chicos de seis a 12 años, $370.990 corresponden a bienes y servicios y otros $342.080 al costo del cuidado. Para los menores de un año, los gastos fueron calculados en $181.852 y el cuidado en $375.450.

La canasta incluye gastos vinculados con alimentación, vestimenta, educación, transporte, salud y vivienda, entre otros rubros. A esto se suma una estimación del tiempo que una persona necesita dedicar al cuidado según la edad del niño.

Para calcular ese último componente, el Indec estima 147 horas mensuales de cuidado para menores de un año, 168 horas para chicos de uno a tres años, 105 horas entre los cuatro y cinco años y 68 horas para quienes tienen entre seis y 12. El valor se determina tomando como referencia la remuneración de la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de trabajadores de casas particulares.

Además de mostrar cuánto cuesta mensualmente la crianza, el indicador sirve como referencia para el Poder Judicial en litigios vinculados con la determinación de cuotas alimentarias.