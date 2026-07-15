Cuyo lideró la suba de alimentos en junio: qué productos aumentaron más

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,3% durante junio, una variación que se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación general del mes, que alcanzó el 1,9%.

Sin embargo, Cuyo fue la región del país donde más aumentó este rubro, con una suba mensual del 1,6%. Le siguió el Noreste, con 1,5%, mientras que la Patagonia, el Noroeste y la región Pampeana registraron un 1,3%. El menor incremento se observó en el Gran Buenos Aires, con 1,2%.

Durante el primer semestre de 2026, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un incremento del 17,8%, un punto porcentual por encima de la inflación general registrada entre enero y junio, que fue del 16,8%.

Entre los productos relevados, el tomate redondo encabezó ampliamente las subas de junio, mientras que algunas frutas y cortes de carne registraron bajas respecto de mayo.

Los alimentos que más aumentaron en junio

El tomate redondo subió 22,5% y fue el producto con el mayor incremento mensual. Más atrás quedaron la papa, con 4,8%; la lechuga y el zapallo anco, ambos con 4,6%; y el pan francés tipo flauta, con 4,1%.

También aumentaron la cebolla, un 3,9%; los fideos secos tipo guisero, 3,4%; el queso pategrás, 3%; el tomate entero en conserva, 2,4%; y el aceite de girasol, 2,3%.

Los productos que bajaron de precio

En el otro extremo, el limón tuvo la mayor caída, con una baja del 19,1%, seguido por la naranja, que retrocedió 18,9%. La banana disminuyó 2,2% y el asado y el yogur firme bajaron 1,8%.

También registraron descensos el dulce de leche, con 1,3%; la manteca, 1,2%; la nalga y el jamón cocido, ambos con 0,9%; y el filet de merluza fresco, con una caída del 0,5%.

Los datos corresponden al informe de inflación de junio difundido por el Indec, que ubicó al Índice de Precios al Consumidor en 1,9% mensual.