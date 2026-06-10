El gobernador Marcelo Orrego presentó el denominado “11 productivo” de San Juan, una campaña que utiliza el lenguaje futbolero para destacar los principales activos económicos, turísticos y culturales de la provincia. La iniciativa fue difundida a través de las redes sociales oficiales bajo el lema “San Juan sale a la cancha” y propone una formación simbólica integrada por las fortalezas que, según la gestión provincial, representan a San Juan frente al mundo.

“Estos son los 11 titulares que nos representan frente al mundo. Un equipo formado por nuestras fortalezas, por sectores que crecen, por paisajes únicos y por miles de sanjuaninos que todos los días empujan a la provincia hacia el futuro”, expresó el mandatario al presentar la propuesta.

La formación elegida fue un esquema táctico 4-3-1-2 y cada posición fue ocupada por un recurso, actividad o emblema provincial. En el arco aparece Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos y patrimoniales de San Juan. La defensa está integrada por el olivo, el cielo sanjuanino y la producción de cal, sectores que forman parte de la identidad productiva local.

En el mediocampo se ubican la educación, la vid y el pistacho, tres áreas que el Gobierno considera estratégicas para el presente y el futuro de la provincia. Más adelantado aparece el tomate, una de las producciones agrícolas de relevancia en San Juan.

La delantera quedó conformada por Cuesta del Viento, reconocido destino turístico y deportivo, el cobre y la energía solar. La presencia del cobre en una posición ofensiva refuerza el papel que la minería ocupa dentro de la estrategia de desarrollo impulsada por la actual gestión.

El equipo que eligió Orrego

La formación presentada por el gobernador quedó integrada de la siguiente manera:

1. Ischigualasto

2. El Olivo

3. El Cielo

4. La Cal

5. La Educación

6. La Vid

7. El Pistacho

8. El Tomate

9. Cuesta del Viento

10. El Cobre

11. Energía Solar

La minería, en el centro de la estrategia

La publicación se conoció pocos días después de las declaraciones del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien comparó a la minería con Lionel Messi y al gobernador Orrego con Lionel Scaloni.

“En San Juan, Messi sería la minería, el cobre y el oro. Pero ¿con quién se desarrolló? Con nuestro Scaloni, que es Marcelo Orrego”, afirmó el funcionario al destacar el impulso que la gestión provincial busca darle al sector.

Gutiérrez sostuvo que San Juan atraviesa una etapa clave para la llegada de inversiones vinculadas al cobre y al oro, y consideró que el desarrollo minero tendrá un efecto multiplicador sobre el resto de las actividades económicas.

La presentación del “11 productivo” se enmarca en esa estrategia de posicionamiento, que apunta a mostrar una provincia con recursos naturales, producción diversificada, potencial turístico y capacidad para atraer inversiones.

Con una estética ligada al fútbol y al sentimiento mundialista, la campaña busca sintetizar los sectores que el Gobierno considera fundamentales para el crecimiento económico y la proyección internacional de San Juan.