El jefe de Gabinete, Diego Santilli, envió al Senado de la Nación un informe de gestión de 2.202 páginas que reúne las respuestas del Gobierno nacional a 1.287 preguntas de los legisladores. El funcionario se presentará este miércoles 25 de noviembre a las 15 para defender el documento en la Cámara alta, en lo que será su primera exposición parlamentaria desde que asumió el cargo en junio.

Las consultas fueron elaboradas a partir de 1.659 preguntas presentadas por doce bloques parlamentarios. Los temas abarcan distintas áreas de la administración de Javier Milei, aunque una parte importante está vinculada con la situación económica, el impacto del ajuste y las políticas sociales.

Entre los asuntos que deberán ser abordados aparecen el costo fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el bono para jubilados, la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El documento también incluye planteos sobre empleo, tarifas, fondos destinados a las provincias, obra pública, industria y pequeñas y medianas empresas.

Economía, jubilaciones y discapacidad, entre los principales reclamos

Uno de los ejes centrales de las preguntas de la oposición está relacionado con el rumbo económico y las consecuencias de las medidas implementadas por el Ejecutivo. Los senadores solicitaron explicaciones sobre el empleo, la actividad industrial, el aumento de tarifas y el crecimiento económico que, según los planteos legislativos, no se traduce necesariamente en nuevos puestos de trabajo.

En relación con el RIGI, el Gobierno sostuvo que no calcula un costo fiscal neto del régimen porque los proyectos todavía se encuentran en etapa de inversión. Además, estimó que las iniciativas podrían generar cerca de 250.000 puestos de trabajo entre las etapas de construcción y operación.

Otro de los puntos que concentra la atención es la situación de los jubilados. El informe destaca el incremento de los haberes mínimos desde diciembre de 2023, pero también justifica el congelamiento del bono extraordinario de $70.000, que permanece sin modificaciones desde marzo de 2024.

La administración nacional argumentó que ese adicional tiene carácter extraordinario, no contributivo y asistencial, por lo que no forma parte del haber jubilatorio ni cuenta con movilidad automática. También vinculó cualquier posible actualización con el mantenimiento del equilibrio fiscal.

En materia de discapacidad, el documento sostiene que el Gobierno cumple con la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa que fue impulsada por la oposición y cuya aplicación también quedó atravesada por disputas judiciales.

Qué respondió sobre el financiamiento universitario

El financiamiento de las universidades públicas es otro de los temas que aparecen entre los cuestionamientos de los senadores. La oposición pidió precisiones sobre el cumplimiento de la ley que establece recursos para el sistema universitario.

En su respuesta, el Ejecutivo recordó que la normativa fue promulgada y suspendida en el mismo acto, bajo el argumento de que no contaba con una fuente de financiamiento. También señaló que se aplicó el Presupuesto 2026 y que existe una diferencia de interpretación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respecto del alcance de una medida cautelar judicial.

El informe reconoce que hubo un fallo favorable al CIN, aunque aclara que el Gobierno apeló la decisión y que el expediente se encuentra pendiente de resolución en la Cámara correspondiente.

El primer informe de Santilli desde que asumió

La presentación ante el Senado marcará el debut de Santilli en este mecanismo de rendición de cuentas desde que asumió como jefe de Gabinete, el 30 de junio de 2026, luego de la salida de Manuel Adorni.

La exposición está prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno, alternando entre la Cámara de Diputados y el Senado.

El funcionario estará acompañado por los vicejefes de Gabinete e Interior, Ignacio Devitt y Gustavo Coria. Por el momento, no está prevista la presencia del presidente Javier Milei ni del resto de los integrantes del Gabinete.

Durante la sesión, Santilli deberá defender las respuestas enviadas por el Ejecutivo y afrontar los planteos de los distintos bloques. La exposición se producirá, además, en una semana de definiciones legislativas para el oficialismo, que busca avanzar con proyectos centrales de su agenda en el Congreso.