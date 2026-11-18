La Cámara de Diputados de la Nación llevará adelante este miércoles 18 de noviembre de 2026, a partir de las 12:00, una sesión especial para debatir un paquete de proyectos centrales impulsados por el Poder Ejecutivo, entre los que sobresalen la denominada Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

La convocatoria fue formalizada a pedido del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores oficialistas, en una jornada que anticipa un extenso debate por las diferencias en el articulado con los bloques dialoguistas.

El primer eje del temario es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, que endurece el régimen sancionatorio contra empresas y personas que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización argentina.

Según informó El Litoral, el texto contempla penas de hasta 20 años de prisión para los casos más graves vinculados a la extracción de hidrocarburos, además de establecer la creación de un Consejo de Seguridad Nacional e incorporar disposiciones sobre defensa, inteligencia e injerencia extranjera.

De acuerdo con lo publicado por Diario Río Negro, antes del inicio de la sesión la Secretaría Legal y Técnica circuló un borrador de última hora entre los espacios aliados con recortes y modificaciones en el diseño del organismo de defensa, las sanciones por campañas extranjeras en redes sociales y el alcance sobre proveedores, con el objetivo de destrabar objeciones constitucionales y asegurar los votos en la discusión en particular.

En segundo término, el recinto debatirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que busca blindar el esquema de emisión cero.

Según consignaron El Litoral y Diario Crónica, el proyecto restablece como mandato único de la autoridad monetaria la preservación del valor del peso y prohíbe expresamente que el BCRA otorgue adelantos transitorios al Tesoro Nacional, conceda créditos directos a las provincias o adquiera títulos de deuda pública en el mercado primario. Asimismo, elimina el mecanismo de letras intransferibles y establece que las eventuales transferencias de utilidades líquidas al Gobierno nacional solo podrán destinarse a la cancelación de deuda pública.

Para lograr su sanción definitiva, la Cámara baja prevé aceptar las modificaciones introducidas por el Senado respecto del procedimiento de remoción de los directores de la entidad.

La agenda parlamentaria se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA) —bloque integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein—, junto con una enmienda al Protocolo de Montevideo. Finalmente, los diputados abordarán los convenios firmados en julio entre Nación y el Gobierno porteño —ya aprobados por el Senado en septiembre— para profundizar el traspaso de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), alcanzando causas vinculadas a delitos contra el honor, delitos contra la integridad sexual y delitos cometidos por menores.