El Senado de la Nación sesionará este jueves 19 de noviembre, desde las 11, con una extensa agenda legislativa que tendrá entre sus principales objetivos avanzar con proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. Entre los temas centrales aparecen el fortalecimiento del sistema de discapacidad y la denominada ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", aunque también se tratarán iniciativas vinculadas con el transporte, las patentes y la seguridad en espacios deportivos.

La convocatoria se da en medio de las negociaciones políticas por la reforma electoral, uno de los principales objetivos del Gobierno nacional para el cierre del período ordinario. La sesión de este jueves será la primera de una estrategia parlamentaria que contempla otros dos encuentros: el 25 de noviembre, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su informe de gestión, y el 26, cuando La Libertad Avanza buscará avanzar con la reforma electoral.

En paralelo, Diputados no pudo concretar este miércoles una sesión para tratar distintos proyectos por falta de quórum. La Cámara baja intentará volver al recinto el 25 de noviembre para avanzar con el Presupuesto 2027.

Uno de los temas centrales de la sesión del Senado será el proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad. La iniciativa, impulsada inicialmente por la oposición y luego tomada por el oficialismo, apunta a establecer nuevas condiciones para el acceso a las pensiones, garantizar la compatibilidad de su percepción con el empleo formal, asegurar cobertura de salud y establecer mecanismos para rehabilitar pensiones suspendidas.

El proyecto llega después de que el Gobierno confirmara la eliminación de artículos del Presupuesto 2027 que afectaban al sector. Se espera un respaldo amplio, en línea con lo ocurrido durante su tratamiento en Diputados. Además, organizaciones y personas con discapacidad preparan una movilización frente al Congreso para acompañar el debate y reclamar su aprobación.

Otro expediente importante será el de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que regresó al Senado con modificaciones de Diputados. La discusión había generado tensiones durante agosto, especialmente por las disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, que finalmente quedaron afuera de la redacción.

Entre los cambios se establece que la utilidad pública para avanzar con expropiaciones tendrá una interpretación restrictiva y que la ocupación temporánea anormal no podrá superar los 90 días. También se incorpora una garantía de diez días para ofrecer una solución habitacional cuando un desalojo involucre a menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

La agenda también contempla una iniciativa para abrir el cabotaje marítimo y fluvial a una mayor participación de buques extranjeros. El proyecto generó cuestionamientos de sindicatos y operadores navales, que advierten sobre la necesidad de incorporar incentivos fiscales para sostener la competitividad del sector.

Otro de los asuntos que llegará al recinto será la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La propuesta obtuvo 147 votos afirmativos y 93 negativos en Diputados. Busca simplificar los trámites iniciales para proteger invenciones en otros países, dentro del marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Argentina se mantuvo al margen del acuerdo desde su creación en 1970, principalmente por los cuestionamientos de laboratorios nacionales, que advierten sobre las consecuencias de utilizar informes técnicos elaborados por oficinas extranjeras para evaluar nuevas invenciones.

Además, se tratará la denominada "Ley Joaquín", que establece medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos y recreativos, tanto públicos como privados, para prevenir accidentes. También se debatirá un proyecto para implementar protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas, deportivas, religiosas y culturales.

Finalmente, el Senado abordará distintos tratados internacionales, transferencias de bienes patrimoniales del Estado nacional a provincias y el ascenso al rango de General de Brigada de Sebastián Ignacio Ibáñez.