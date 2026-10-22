Educación confirmó la fecha paritaria de noviembre

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que el próximo 2 de noviembre se reunirá con los gremios docentes para continuar las conversaciones paritarias. Además, adelantó que el Ministerio prepara una rectificatoria de la resolución sobre la cartilla médica para especificar cuáles son los estudios que deben presentar los docentes en los procesos de titularización.

En declaraciones a DIARIO HUARPE, la funcionaria sostuvo que el encuentro previsto para noviembre responde a lo acordado durante la última reunión paritaria de julio. También destacó que el Gobierno provincial continúa trabajando en acuerdos vinculados con las titularizaciones y en el decreto 1890, que forma parte de los compromisos alcanzados con los representantes gremiales.

Paritarias: la próxima reunión será el 2 de noviembre

Fuentes recordó que la fecha del encuentro quedó establecida en julio y que el objetivo es mantener el diálogo con los sindicatos docentes. En ese marco, señaló que las voces de los gremios son importantes para avanzar en las normativas que necesita el sector educativo.

La ministra destacó que los acuerdos sobre titularizaciones buscan brindar mayor tranquilidad y certeza a los docentes en su trabajo cotidiano. También afirmó que desde Educación continuarán impulsando políticas destinadas a beneficiar a los trabajadores de la enseñanza.