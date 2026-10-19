El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares este lunes y alcanzó los US$1.001 millones adquiridos en lo que va de octubre. La autoridad monetaria sumó US$18 millones durante la última rueda y profundizó la estrategia de acumulación de reservas.

Desde enero, cuando comenzó la nueva etapa del programa monetario, el Central acumula compras por US$15.569 millones en el mercado cambiario. El monto supera ampliamente la meta anual de US$10.000 millones contemplada en el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno pretende llevar las adquisiciones a unos US$20.000 millones antes de terminar 2026. Para alcanzar ese objetivo deberá sumar cerca de US$4.400 millones durante los últimos meses del año.

El ritmo volvió a acelerarse después de un septiembre más moderado. Durante la última semana, el BCRA compró US$642 millones, el mayor volumen semanal registrado desde mediados de julio.

Octubre superó rápidamente a septiembre

Las compras acumuladas durante octubre ya duplicaron con amplitud los US$473 millones registrados en septiembre, que había sido el menor saldo mensual de 2026.

En agosto, el Central había adquirido US$768 millones, mientras que julio cerró con compras por US$2.162 millones. Los mayores registros del año se dieron en abril y mayo, con US$2.769 millones y US$2.596 millones, respectivamente.

La mayor disponibilidad de divisas estuvo vinculada, entre otros factores, con las liquidaciones del sector agroexportador y los ingresos generados por las exportaciones energéticas.

También ingresaron dólares provenientes de colocaciones de deuda de empresas y provincias, que incrementaron la oferta disponible en el Mercado Libre de Cambios.

Las reservas superaron los US$50.000 millones

Pese a la compra de este lunes, las reservas internacionales brutas cerraron la jornada en US$50.152 millones, con una caída diaria de US$84 millones.

La diferencia responde a que la evolución de las reservas no depende únicamente de las compras que realiza el Central. También influyen pagos de deuda, movimientos de depósitos, variaciones en las cotizaciones de los activos y otras operaciones.

El fortalecimiento de las reservas forma parte de la estrategia oficial para aumentar la capacidad de intervención ante eventuales episodios de volatilidad cambiaria.

Mientras tanto, el dólar mayorista cerró este lunes en $1.524,50 y se mantuvo ampliamente por debajo del límite superior establecido dentro del sistema de bandas cambiarias.

Con más de US$1.000 millones comprados en menos de tres semanas, octubre ya aparece como uno de los meses de mayor acumulación reciente y acerca al BCRA al objetivo oficial previsto para fin de año.