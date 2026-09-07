El Gobierno realizó una operación financiera para reforzar las herramientas del Banco Central frente a eventuales presiones sobre el dólar.

A través de la Resolución Conjunta 53/2026, el Tesoro autorizó una ampliación de la emisión de dos títulos vinculados al tipo de cambio por hasta USD 2.000 millones.

La operación contempla que el BCRA entregue una LECAP S30O6, denominada en pesos y con vencimiento el 30 de octubre de 2026, y reciba a cambio dos Lelink.

Los bonos involucrados

El Tesoro amplió la emisión de la Lelink D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre, por hasta USD 800 millones.

También autorizó una ampliación de la Lelink D30O6, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de octubre, por hasta USD 1.200 millones.

De esta manera, el monto máximo de ampliación de ambas letras alcanza los USD 2.000 millones. La resolución establece que la ampliación se realizará por el monto necesario para concretar el intercambio con el Banco Central.

Una herramienta frente al dólar

La operación permite transformar parte de las tenencias en pesos que estaban en poder del Banco Central en instrumentos vinculados a la evolución del dólar y con vencimientos próximos.

La estrategia se suma a otras herramientas utilizadas por la autoridad monetaria para enfrentar períodos de presión cambiaria.

La venta de bonos vinculados al dólar oficial constituye una alternativa para ofrecer cobertura a los inversores cuando aumenta la demanda de divisas y existe presión sobre el tipo de cambio.

La cantidad definitiva de títulos que transferirá el BCRA se determinará tomando como referencia los precios de mercado registrados en BYMA antes de las 13.30 del día de la operación.