El centro CEPA reveló que el Gobierno no llegó a la meta fiscal con el FMI

La visita a la Argentina de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, prevista para este 27 de julio, se da en un contexto de crecientes tensiones técnicas por las metas del acuerdo Extended Fund Facility (EFF 2025). Según un exhaustivo análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Gobierno nacional incumplió por primera vez la meta fiscal del primer semestre y enfrenta un panorama muy complejo para cerrar el año en regla con el organismo.

La agenda de Georgieva incluye reuniones con autoridades nacionales, actividades públicas y una visita a Vaca Muerta, Neuquén. Su presencia busca apuntalar la tercera revisión del programa, pero el informe del CEPA remarca que los números del Tesoro muestran desvíos preocupantes.

La meta fiscal del primer semestre, incumplida

Durante el mes de junio, el Gobierno registró un déficit primario de $696.843 millones, lo que cortó la racha de superávit y provocó el primer desvío respecto a las metas pactadas con el Fondo.

Aunque en los primeros seis meses del año el superávit acumulado alcanzó los $6,3 billones, la cifra quedó $573.974 millones por debajo del objetivo exigido a junio de 2026.

La falla ocurrió aun cuando el propio FMI había flexibilizado la meta en mayo, reduciendo la exigencia de $8,5 billones a $6,9 billones.

De cara al cierre del año, el organismo exige un superávit primario de $16,3 billones. Para alcanzarlo, el Tesoro debería generar $10,0 billones adicionales entre julio y diciembre.

Las proyecciones del CEPA indican que —considerando la estacionalidad del gasto e ingresos— el Gobierno apenas alcanzaría un total de $10,5 billones en todo 2026, lo que dejaría una brecha o faltante de $5,7 billones para cumplir el compromiso. Dado que históricamente dos tercios del superávit se logran en el primer semestre, el informe califica el cumplimiento de la meta anual como "sumamente improbable".

Tensión por el endeudamiento y los mercados

Otro de los puntos de fricción señalados en el dossier es la discrepancia entre el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y el FMI respecto al financiamiento en el mercado internacional.

La proyección del FMI indica que habrá emisiones adicionales por USD 1.433 millones para lo que resta de 2026 y exige un retorno agresivo a los mercados por USD 8.000 millones en 2027.

Para el Fondo, es vital que el país consiga crédito privado para evitar que la deuda senior (con organismos multilaterales) siga ganando peso.

En su programa financiero oficial, el Palacio de Hacienda prevé finalizar el año habiendo colocado solo unos USD 800 millones restantes de préstamos garantizados y descarta por completo realizar nuevas emisiones en moneda extranjera durante todo 2027.

Paquete de reformas exigidas

El documento del CEPA advierte que para diciembre de 2026 el Gobierno deberá presentar ante el FMI propuestas concretas de reformas clave.

Reforma tributaria: El Fondo reclama eliminar exenciones impositivas, bajar el piso del Impuesto a las Ganancias para que alcance a al menos el 20% de la población, reestructurar el Monotributo y reemplazar Ingresos Brutos por un "Súper IVA" provincial.

Control de evasión: Implementar un registro formal para evaluar al menos seis riesgos de cumplimiento tributario enfocados en grandes contribuyentes.

Medidas anti-lavado: Ejecutar al menos tres recomendaciones del informe técnico del FMI en materia de lavado de dinero.

Reforma previsional y BCRA: En carpeta para 2027 se exige una reforma del sistema de jubilaciones, mientras que se sugiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central para consolidar su autonomía.

Calendario de vencimientos

El esquema de compromisos financieros con el FMI muestra una carga creciente que pondrá bajo presión las reservas.

Segundo semestre 2026: Vencen USD 1.130 millones de capital y USD 1.694 millones de intereses, con desembolsos previstos de USD 863 millones.

Año 2027: Exigirá pagos por USD 4.408 millones de capital y USD 3.256 millones de intereses.

Año 2028: Representará el pico de exigencia, con USD 6.568 millones de capital y USD 2.934 millones de intereses.

Los giros remanentes del organismo solo llegarán a cubrir cerca del 60% de los intereses acumulados de aquí a 2029, dejando al descubierto la necesidad de generar divisas genuinas para afrontar los compromisos de deuda.