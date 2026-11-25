Justamente, en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, la decisión que tomó el Club Atlético Minero Argentino (integrante de la Liga Sanjuanina de Fútbol) fue determinante, inmediata y ejemplar. A partir de conocerse públicamente una denuncia grave contra el preparador físico Santiago López, la entidad decidió su expulsión y lo comunicó en sus redes oficiales. Al mismo tiempo, expresó el acompañamiento de la víctima.

"Ante los hechos de público conocimiento, Santiago López queda desafectado de nuestra institución. Apoyamos a la víctima y nos ponemos a disposición de ella. Estamos en contra de todo tipo de violencia, verbal, física y, por sobre todo, de género", sentenció la comisión directiva en el escrito oficial tras conocerse el caso.

La denuncia pública y la intervención judicial en CAVIG

La reacción del club se desencadenó a partir del testimonio público de Lourdes Serignani, expareja de López -futbolista y profesor de Educación Física que también vistió las camisetas de clubes locales como Sportivo Desamparados y Marquesado, entre otros-. Mediante una serie de publicaciones e historias en su cuenta de Instagram, la joven relató las presuntas agresiones físicas y situaciones de violencia que atravesó durante los últimos meses.

Junto con su descargo, Serignani exhibió documentación oficial que da cuenta de una denuncia radicada en la UFI CAVIG el pasado 30 de septiembre contra López, en la cual se detallan antecedentes de presuntas agresiones. Asimismo, compartió una disposición judicial vigente que le impone al futbolista una prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros hacia ella.

El crudo testimonio de la víctima y el material difundido

En sus redes sociales, la joven explicó los motivos que la llevaron a romper el silencio y visibilizar el expediente judicial: “Hoy, después de meses y de sentirme un poquito más firme para contarlo y exponerlo, voy a publicar la parte más horrible de mi vida que he pasado”, escribió al iniciar su relato.

Serignani señaló que su decisión responde a la sensación de injusticia al observar que el denunciado continuaba desarrollando su vida y sus actividades laborales con normalidad: “Mientras que quienes quedamos atrás tenemos que cargar con todo lo sucedido. No soy la primera, y duele no tener certeza de poder ser la última”, expresó en otra de sus historias, remarcando que buscaba advertir a otras personas y dar a conocer su versión de los hechos.

Entre las pruebas que la joven compartió públicamente figuran fotografías donde se observan marcas y lesiones en el rostro, los brazos y las piernas, además de un registro de audio que, según indicó, corresponde a una llamada telefónica vinculada con los episodios denunciados.

Por el momento, el caso avanza en el ámbito de la Justicia sanjuanina a partir de la presentación realizada en la UFI CAVIG -instancia que constituye una denuncia en curso y no implica aún una resolución judicial definitiva sobre la responsabilidad penal del acusado-, mientras que en el plano deportivo el Club Atlético Minero Argentino ya ejecutó su desvinculación definitiva de la institución.