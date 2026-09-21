El precio internacional del cobre promedió 14.326 dólares por tonelada en agosto, un 48,2% más que en el mismo mes de 2025 y un 5,8% por encima de julio. Es el valor más alto de los últimos dos años, según el informe mensual que publicó la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación. El dato es clave para San Juan, donde los grandes proyectos de cobre en desarrollo dependen de que la cotización se sostenga en niveles altos.

En lo que va del año, el cobre promedia 13.301 dólares por tonelada, un 39,9% más que en el mismo período de 2025, cuando el promedio era de 9.507 dólares.

Por qué sube el cobre

Según el informe oficial, la suba de agosto se explica sobre todo por la estrechez del mercado físico: hay pocos inventarios disponibles y restricciones en la oferta mundial. A eso se sumaron la incertidumbre por posibles aranceles al cobre refinado y nuevas limitaciones a las exportaciones de concentrados desde la República Democrática del Congo, uno de los mayores productores del mundo.

El menor dinamismo de la economía china y el ingreso de metal a los almacenes durante la segunda mitad del mes limitaron parcialmente las ganancias, aunque los anuncios de estímulos fiscales del gobierno chino brindaron soporte adicional. Para los próximos meses, el informe proyecta precios futuros del cobre incluso superiores al promedio de agosto.

El oro y la plata, en alza

El oro promedió 4.411 dólares por onza troy en agosto, con una suba del 8,3% respecto de julio y del 31% interanual. En los primeros ocho meses del año promedia 4.581 dólares, un 45,6% más que en igual período de 2025.

La plata fue el metal con mayor salto interanual: promedió 65,4 dólares por onza troy, un 11,2% más que en julio y un 71,3% más que en agosto de 2025. En lo que va de 2026 promedia 74,6 dólares, más del doble que el año pasado (34,1 dólares). Además del empuje financiero, la plata se sostiene por la demanda industrial vinculada a la transición energética y por acumular en 2026 su sexto año consecutivo de déficit de oferta.

En ambos casos, el informe atribuye las subas a las expectativas de una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la debilidad del dólar, factores que refuerzan el atractivo de los metales preciosos como resguardo de valor.

El litio, la excepción

El carbonato de litio fue el único de los cuatro minerales que retrocedió: promedió 19.292 dólares por tonelada LCE, un 1,7% menos que en julio, aunque todavía un 107,1% por encima de agosto de 2025.

La baja se explica por expectativas de mayor oferta en China, tras la reanudación de la producción en plantas que habían estado detenidas por mantenimiento. El crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos siguió respaldando el consumo, pero no alcanzó para compensar esa presión bajista.

El índice de exportaciones subió 7,1%

En paralelo, el organismo difundió el índice de precios de las exportaciones argentinas de minerales, que mide la evolución conjunta de los cuatro minerales ponderados según su peso en la canasta exportadora del país. En agosto ese índice subió 7,1% respecto de julio y se mantiene, según el informe, en niveles altos en términos históricos.