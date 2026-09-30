El dólar cerró septiembre con una nueva baja y acumuló tres ruedas consecutivas en descenso, en una jornada marcada por un volumen récord de operaciones durante 2026. El tipo de cambio mayorista retrocedió $5, equivalente a 0,3%, y terminó en $1.517.

Durante septiembre, sin embargo, el dólar mayorista acumuló una suba de $8,50, equivalente a 0,6%. La estabilidad estuvo acompañada por una mayor oferta de divisas proveniente del comercio exterior y de ingresos vinculados con colocaciones de Obligaciones Negociables.

Este miércoles se negociaron US$1.033,6 millones en el segmento de contado, el monto diario más alto del año. El volumen no registraba un nivel semejante desde marzo de 2025.

El dólar quedó más lejos del techo de la banda

Con el cierre en $1.517, el dólar mayorista quedó $402,40 por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido por el BCRA en $1.919,40.

La distancia equivale a 26,5% y representa la mayor brecha respecto del límite superior desde mayo de 2025.

Durante septiembre también se registraron compras de divisas por parte del Banco Central por alrededor de US$400 millones. Se trató del menor nivel mensual del año pese al elevado movimiento observado en el mercado cambiario.

Cómo cerraron el dólar oficial y el blue

En el Banco Nación, el dólar minorista bajó $5 y terminó a $1.540 para la venta. Durante septiembre acumuló un incremento de $10, equivalente a 0,7%.

El promedio informado por el BCRA entre las entidades financieras fue de $1.539,87 para la venta y $1.486,11 para la compra.

Por su parte, el dólar blue permaneció sin modificaciones en $1.560 para la venta. En todo septiembre registró una suba de apenas $5, equivalente a 0,3%.

El movimiento cambiario se produjo en un contexto de fuerte ingreso de divisas comerciales. Según datos oficiales, la cuenta corriente registró un superávit de US$2.214 millones durante el segundo trimestre de 2026, impulsada principalmente por una mejora del saldo comercial.