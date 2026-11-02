El peso argentino volvió a apreciarse en términos reales durante octubre, en un mes en el que el dólar mayorista registró una suba del 1,3%, por debajo de la inflación estimada. En paralelo, el Banco Central (BCRA) mantuvo su estrategia de compra de divisas y acumuló adquisiciones por 1.395 millones de dólares, casi el triple de lo registrado en septiembre.

El comportamiento del mercado cambiario estuvo marcado por una mayor demanda de cobertura hacia el cierre del mes y por la volatilidad regional, especialmente después de la depreciación del real brasileño. Sin embargo, la oferta de divisas permitió que el organismo retomara las compras durante las últimas ruedas de octubre.

El BCRA compró más dólares que en septiembre

Durante octubre, el Banco Central adquirió 1.395 millones de dólares en el mercado oficial de cambios, frente a los 474 millones que había comprado en septiembre. La autoridad monetaria sumó otros 96 millones de dólares en la última rueda del mes.

Con ese resultado, las compras oficiales superaron los 15.000 millones de dólares acumulados en lo que va de 2026. El desempeño se acercó a las proyecciones oficiales de adquisición de divisas para el año.

Las reservas cayeron pese a las compras

A pesar de la intervención compradora del BCRA, las reservas internacionales registraron una fuerte caída en la última jornada de octubre. El stock pasó de 50.154 millones a 48.562 millones de dólares, una disminución de 1.592 millones.

El movimiento estuvo vinculado principalmente con los cambios habituales de los encajes bancarios por el cierre de mes y con la caída del precio internacional del oro. De esta manera, la acumulación de dólares por parte del organismo no se tradujo automáticamente en un aumento de las reservas.

El informe del Banco Central sobre septiembre también había mostrado esa diferencia: durante ese mes, el organismo compró 474 millones de dólares, pero las reservas disminuyeron 2.167 millones y cerraron en 46.092 millones. Entre los principales motivos estuvieron los pagos al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos, además de cambios en la valuación de los activos.

Qué espera el mercado para noviembre

El mercado seguirá de cerca la evolución del dólar mayorista, la demanda privada de divisas y la capacidad del BCRA para sostener las compras durante noviembre. También serán relevantes los vencimientos de deuda y los movimientos que puedan modificar el nivel de las reservas internacionales.