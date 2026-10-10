El economista Alberto Ades, quien fue invitado por el presidente Javier Milei a exponer ante el Gabinete nacional, salió a desmentir las versiones que lo señalaban como posible reemplazante del ministro de Economía, Luis Caputo. Además, aclaró que su participación en la reunión no estuvo vinculada con la presentación de un programa económico alternativo, aunque reiteró su postura a favor de un dólar más alto.

"No fui a presentar un plan económico alternativo. Nada que ver. Caputo no pudo ir y se tejieron todo tipo de especulaciones", aseguró Ades durante una entrevista en el programa Cómo la ves, de Futurock.

El economista, graduado de Harvard, exanalista de Goldman Sachs y actual socio del fondo de inversión Vector Alpha, explicó que su presencia ante los ministros respondió a una invitación personal del mandatario para analizar el escenario económico internacional.

Según relató, conoce a Milei desde 2023 y ambos mantienen un vínculo desde la campaña presidencial. Durante su reciente visita a la Argentina para presentar su libro Lo que se desvanece, el Presidente lo convocó a desayunar en la Quinta de Olivos.

En ese encuentro conversaron sobre las principales tendencias de la economía mundial, el impacto de la inteligencia artificial, los precios internacionales de la energía y los desafíos que enfrenta la Argentina.

Posteriormente, Milei lo invitó a compartir su análisis ante el Gabinete. La ausencia de Caputo en esa reunión generó especulaciones sobre posibles modificaciones en la conducción económica.

"No me estoy posicionando para nada. Yo vivo en Nueva York, vine dos semanas para presentar mi libro", remarcó Ades, al rechazar las versiones que lo ubicaban como eventual ministro.

La postura de Ades sobre el dólar

Más allá de las aclaraciones sobre su participación en el Gobierno, el economista expuso sus diferencias respecto del nivel actual del tipo de cambio.

"A mí me gustaría un tipo de cambio más alto porque eso ayudaría y daría colchón a varios sectores que compiten contra la importación", sostuvo Ades.

Ades explicó que un dólar más caro podría mejorar las condiciones de competitividad para determinadas actividades productivas, especialmente aquellas que enfrentan la competencia de productos importados.

Sin embargo, reconoció que modificar el tipo de cambio representa un desafío importante, ya que una devaluación podría trasladarse rápidamente a los precios y provocar una nueva aceleración inflacionaria.

En ese sentido, advirtió que una intervención del Banco Central para elevar artificialmente el valor del dólar podría generar efectos contraproducentes y hacer desaparecer en pocos meses las ventajas obtenidas.

También señaló que resulta difícil sostener un tipo de cambio real elevado cuando la economía registra un crecimiento de las exportaciones y un mayor ingreso de divisas.

El respaldo al programa económico de Milei

A pesar de sus observaciones sobre el dólar, Ades manifestó su respaldo a la orientación general del programa económico del Gobierno nacional.

El especialista consideró que el ajuste implementado desde diciembre de 2023 era necesario para evitar un deterioro mayor de la situación económica.

Asimismo, sostuvo que un tipo de cambio como el actual podría resultar sostenible a largo plazo si la Argentina consigue mantener el equilibrio fiscal, reducir la inflación y ampliar sus exportaciones.

En ese escenario, mencionó el potencial de sectores como la energía, el gas, la minería y la producción de alimentos.

De esta manera, el economista buscó despejar las versiones sobre una eventual salida de Luis Caputo, aunque sus declaraciones también dejaron planteado el debate sobre el nivel del dólar y sus consecuencias para la producción nacional.