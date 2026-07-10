El Fondo Monetario Internacional expresó su respaldo al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y aseguró que la iniciativa puede ser una herramienta para consolidar el proceso de reducción de la inflación.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, señaló durante una conferencia de prensa que una reforma de estas características “ayudará a respaldar la baja sostenida de la inflación” y destacó que permitirá establecer cambios en el funcionamiento de la autoridad monetaria.

Según explicó la representante del FMI, la modificación propuesta por la gestión de Milei permitirá “aclarar el mandato del Banco Central, mejorar la rendición de cuentas y la transparencia y reducir las vulnerabilidades”.

Desde el organismo internacional remarcaron que la estabilidad monetaria continúa siendo una de las prioridades dentro del programa económico argentino y consideraron que los cambios planteados forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer las condiciones financieras del país.

El respaldo del FMI al programa económico argentino

Además de la reforma del Banco Central, el Fondo Monetario Internacional valoró el programa financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para hacer frente a los vencimientos de deuda externa previstos para este año y 2027.

Según el organismo, el objetivo del plan es recuperar de manera sostenida el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito y lograr mejores condiciones de financiamiento.

“Todos estos esfuerzos, incluida la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tienen como objetivo respaldar la baja sostenible de la inflación y ayudar a consolidar ese proceso en la Argentina”, afirmó Kozack.

La portavoz del Fondo sostuvo que las medidas forman parte de un conjunto de acciones destinadas a fortalecer la economía argentina y avanzar hacia una mayor estabilidad.

La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina

Durante la conferencia, Julie Kozack también confirmó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina los próximos 28 y 29 de julio.

El viaje se realizará por invitación del presidente Javier Milei y será la primera visita de Georgieva al país desde que asumió como máxima autoridad del organismo.

“La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con la Argentina y brindará la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre el progreso, los desafíos y las oportunidades del país”, explicó Kozack.

Además, señaló que la agenda incluirá reuniones con el presidente Milei, integrantes del equipo económico y otros sectores, aunque todavía no se detallaron los encuentros que mantendrá durante su estadía.