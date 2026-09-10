El Fondo Monetario Internacional aseguró que el aumento de la morosidad de los hogares argentinos no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera. La declaración fue realizada por Julie Kozack, vocera del organismo, durante una conferencia de prensa en Washington.

La funcionaria señaló que el endeudamiento de los hogares se mantiene en niveles relativamente bajos, alrededor del 8% del PBI. También destacó que los bancos cuentan con niveles adecuados de capital y liquidez y que las provisiones cubren más del 85% de sus préstamos en mora.

El crédito, entre las prioridades

Kozack sostuvo que el sistema bancario argentino es relativamente reducido y planteó que será fundamental profundizar los mercados. El objetivo es facilitar mecanismos que permitan canalizar el crédito y el ahorro de los argentinos hacia inversiones y oportunidades de desarrollo.

La vocera también adelantó que la próxima misión del FMI está programada para comenzar durante la semana del 21 de septiembre, en el marco de la tercera revisión. La evaluación se realizará mientras el organismo continúa siguiendo la evolución del programa económico argentino.

El respaldo al programa económico

El FMI volvió a elogiar el programa aplicado por el gobierno de Javier Milei y destacó los avances registrados en la estabilización de la economía. Kozack mencionó los superávits fiscales primarios durante dos años consecutivos, la reducción de la inflación, el crecimiento y la reducción de la pobreza.

El organismo también destacó la recomposición de las reservas internacionales y el fortalecimiento de la confianza de los mercados. Entre las prioridades hacia adelante ubicó la acumulación de reservas, la reducción de los riesgos de financiamiento y el mantenimiento del ancla fiscal.

La mirada sobre la actividad

Kozack reconoció que el crecimiento argentino estuvo impulsado principalmente por los sectores energético, minero y agrícola. En ese sentido, señaló que tanto el organismo como las autoridades argentinas consideran beneficioso diversificar ese impulso.

El FMI también planteó la necesidad de profundizar los mercados de crédito y desarrollar mecanismos de financiamiento de largo plazo. Entre las alternativas mencionadas aparece el crédito hipotecario.