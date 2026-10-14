El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó este miércoles 14 de octubre la disciplina fiscal del Gobierno de Javier Milei, aunque advirtió que Argentina deberá avanzar con nuevas reformas tributarias y mejorar la distribución del gasto público. Entre los principales pedidos del organismo se encuentran la reducción de exenciones del IVA, la revisión de impuestos considerados distorsivos y una mayor focalización de los subsidios destinados a los sectores vulnerables.

Las declaraciones fueron realizadas por Era Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, durante una conferencia de prensa desarrollada en Bangkok, en el marco de las reuniones anuales del organismo y el Banco Mundial.

"La disciplina fiscal ha seguido siendo un pilar del programa en Argentina", sostuvo la funcionaria, quien valoró los esfuerzos del Gobierno nacional para mantener el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, remarcó que el ordenamiento fiscal debe complementarse con modificaciones que permitan fortalecer la recaudación y mejorar la eficiencia del gasto estatal.

Los cambios impositivos que reclama el FMI

Uno de los principales planteos del organismo apunta a revisar los denominados gastos tributarios, que comprenden exenciones, deducciones y tratamientos especiales que reducen la recaudación del Estado.

En particular, Dabla-Norris señaló la necesidad de reducir las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el objetivo de ampliar la base tributaria y generar ingresos más estables.

Además, recomendó avanzar en la normalización de los impuestos a los combustibles, cuyos incrementos fueron postergados en distintas oportunidades por el Gobierno para evitar una mayor presión sobre la inflación.

Otro de los puntos señalados fue la eliminación gradual de tributos considerados distorsivos y su reemplazo por mecanismos de recaudación más sólidos. No obstante, el organismo no precisó cuáles deberían modificarse ni estableció plazos para implementar los cambios.

Qué pasará con los subsidios

En relación con el gasto público, el FMI insistió en la necesidad de revisar los subsidios generalizados y concentrar la asistencia económica en los hogares de menores ingresos.

"Los subsidios deben ser mucho más focalizados, de modo que lleguen a quienes más los necesitan", expresó Dabla-Norris.

Desde el organismo consideran que los mecanismos de asistencia generalizada pueden representar un costo elevado para las cuentas públicas y beneficiar también a sectores con mayor capacidad económica.

Por ese motivo, plantearon avanzar hacia sistemas de transferencias directas y temporales que permitan acompañar a las familias vulnerables sin comprometer el equilibrio fiscal.

Las recomendaciones se conocieron mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene reuniones con las autoridades del FMI para avanzar en la tercera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. En ese proceso se analizan las metas fiscales, la acumulación de reservas y las próximas medidas económicas del Gobierno.

De esta manera, el organismo volvió a respaldar el rumbo fiscal de Argentina, aunque dejó en claro que considera necesarias nuevas reformas para sostener la estabilidad económica.