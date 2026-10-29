El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a la Argentina continuar con la acumulación de reservas internacionales ante la suba del riesgo país, que volvió a superar los 700 puntos en los últimos días. La portavoz del organismo, Julie Kozack, sostuvo que fortalecer la posición externa es clave para mejorar las condiciones financieras del país.

El pedido del FMI al Gobierno

Durante una conferencia de prensa, Kozack aconsejó mantener la implementación del programa económico acordado con el Gobierno nacional. También destacó la importancia de sostener las políticas orientadas a la desinflación y fortalecer la capacidad de la economía para enfrentar dificultades.

La funcionaria evitó anticipar cómo evolucionará el riesgo país, pero insistió en que la acumulación de reservas y el fortalecimiento de la posición externa son fundamentales para reducirlo. Además, señaló que las autoridades argentinas están comprometidas con la aplicación de las medidas acordadas.

Las medidas para impulsar el crecimiento

El organismo también planteó la necesidad de ampliar los beneficios de la estabilización económica y promover el crecimiento y la creación de empleo. Entre las medidas mencionadas figuran profundizar los mercados de capitales y de créditos hipotecarios, aumentar la flexibilidad laboral y avanzar con concesiones de infraestructura.

Otra de las líneas de acción apunta a facilitar las inversiones estratégicas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según Kozack, estas iniciativas buscan ampliar el financiamiento, favorecer la inversión privada y fortalecer el empleo.

Un desembolso pendiente de aprobación

Las declaraciones se produjeron después de que el FMI anunciara un acuerdo técnico con la Argentina por la tercera revisión del programa económico. El entendimiento contempla un desembolso de aproximadamente 900 millones de dólares, pero todavía necesita la aprobación del directorio ejecutivo del organismo.

La portavoz indicó que se esperaba que el directorio tratara la revisión a principios de diciembre. Mientras tanto, el Fondo reiteró su recomendación de mantener el rumbo económico y reforzar las reservas para mejorar la posición financiera del país.