El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó este jueves un fuerte respaldo al programa financiero presentado por el Gobierno nacional para afrontar los vencimientos en moneda extranjera y destacó que las medidas contribuirán a fortalecer la confianza de los mercados. Además, apoyó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), al considerar que permitirá consolidar el proceso de desinflación.

Durante una conferencia de prensa en Washington, la vocera del organismo, Julie Kozack, sostuvo que "una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y a la acumulación de reservas contribuirán a fortalecer la confianza de los mercados".

La funcionaria también señaló que la estrategia oficial "respalda los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados internacionales", aunque aclaró que mantener flexibilidad respecto del momento del regreso al financiamiento externo ayudará a reforzar la credibilidad del país.

El plan financiero hasta 2027

Según informó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el programa contempla necesidades de financiamiento por USD 19.200 millones para lo que resta de 2026, mientras que las fuentes previstas alcanzan los USD 22.900 millones. Para 2027, las necesidades y los recursos disponibles ascienden a USD 24.900 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el esquema no contempla una vuelta inmediata a los mercados internacionales. "Es una opción, no un objetivo", afirmó, al considerar que las actuales tasas de financiamiento siguen siendo elevadas pese a la baja del riesgo país.

Respaldo a la reforma del Banco Central

Kozack también se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno y destacó que fortalecerá la independencia de la autoridad monetaria.

Según explicó, los cambios permitirán "aclarar su mandato, mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, y reducir las vulnerabilidades asociadas a la dominancia fiscal", es decir, limitar el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional.

La portavoz concluyó que "todos estos esfuerzos están orientados a respaldar una reducción sostenida de la inflación, que constituye una prioridad central".

En este contexto, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina los próximos 28 y 29 de julio, tras una invitación del presidente Javier Milei. El encuentro buscará profundizar el trabajo conjunto entre el organismo y el Gobierno nacional en el marco del programa económico vigente.