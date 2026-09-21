El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, aseguró que la inflación dejó de ocupar el centro de las preocupaciones de los argentinos y consideró que actualmente pasó a un “segundo o tercer plano”. El funcionario atribuyó ese escenario al programa de estabilización del Gobierno, aunque reconoció que la economía desaceleró su ritmo de crecimiento durante 2026.

“Hoy ya no discutimos la inflación, la inflación pasó a un segundo, tercer plano para las preocupaciones de la gente y eso habla del éxito del programa de estabilización. Después podemos discutir velocidades de crecimiento”, afirmó Furiase durante una entrevista por streaming.

Las declaraciones se produjeron luego de conocerse que la inflación de agosto fue del 1,7%, por debajo del 2,1% registrado en julio. Se trató, además, del dato más bajo de los últimos 14 meses.

Sin embargo, las estimaciones privadas muestran dudas respecto de la continuidad de esa desaceleración durante septiembre. Analytica proyectó una inflación general cercana al 2%, mientras que los relevamientos de esa consultora y de LCG detectaron una aceleración en alimentos y bebidas durante la tercera semana del mes.

Reconoció una desaceleración del crecimiento

Furiase también se refirió al nivel de actividad económica y admitió que el crecimiento perdió velocidad respecto del año pasado. Según el funcionario, en 2025 la economía creció 4,5%, mientras que actualmente se encuentra en niveles cercanos al 2% interanual.

Los últimos indicadores oficiales también exhibieron comportamientos dispares. El Indec informó que la actividad económica creció 2,7% interanual en junio y 0,8% respecto de mayo. En julio, en cambio, la construcción registró una caída interanual superior al 4%, mientras que la industria retrocedió 4,9%.

El secretario de Finanzas defendió el programa económico y sostuvo que permitió desacelerar la inflación sin atravesar situaciones como una hiperinflación, un default o una reestructuración de los depósitos.

Las declaraciones de Furiase aparecen, además, en un contexto en el que distintos relevamientos muestran que las dificultades económicas continúan ocupando un lugar importante entre las inquietudes de la población. Una encuesta nacional de Management & Fit correspondiente a julio indicó que el 71,4% de las principales preocupaciones personales mencionadas estaba relacionado con cuestiones económicas. La dificultad para llegar a fin de mes encabezó las respuestas, con 24%, seguida por los bajos ingresos, con 20,4%.

Qué dijo sobre el FMI

El funcionario también se refirió a la tercera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que comienza esta semana en Argentina, y aseguró que las metas acordadas con el organismo se encuentran sobrecumplidas.

Furiase destacó especialmente la acumulación de reservas y sostuvo que las compras, inicialmente previstas entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, se encaminan hacia los USD 14.000 millones.

El secretario de Finanzas aseguró además que existe un diálogo permanente con el organismo para seguir la evolución de las principales variables económicas.