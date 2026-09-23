El Gobierno deberá afrontar este viernes un vencimiento por aproximadamente US$803 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de la tercera revisión del programa vigente. Para realizar el pago, Economía utilizará parte de los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro mantiene en el Banco Central.

La operación contempla la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta utilizada por el organismo. Según el cronograma oficial del FMI, Argentina enfrenta el 25 de septiembre un vencimiento de capital por DEG 583,3 millones.

El equipo económico espera posteriormente recomponer parte de las divisas utilizadas mediante un desembolso pendiente cercano a US$1.000 millones. Sin embargo, ese ingreso dependerá del resultado de la tercera revisión que lleva adelante la misión técnica del Fondo en el país.

El FMI revisa las metas del acuerdo

La misión analiza el cumplimiento de los compromisos establecidos para 2026, con especial atención sobre el resultado fiscal y la acumulación de reservas. El programa estableció una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI para este año.

Al 18 de septiembre, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro alcanzaban los US$2.341 millones. Tras el pago al FMI, ese monto se reduciría de forma significativa hasta que eventualmente ingrese el próximo desembolso.

El pago también impactará sobre las reservas

La cancelación tendrá un efecto inmediato sobre las reservas brutas del Banco Central porque los recursos saldrán de las tenencias oficiales. El Gobierno confía en que el eventual giro del FMI permita compensar buena parte de esa disminución.

El vencimiento forma parte de una agenda más amplia de compromisos externos. La consultora Analytica estima obligaciones por US$3.826 millones entre septiembre y diciembre, incluyendo pagos al FMI, acreedores privados, Bopreal y otros organismos internacionales.

Solo durante septiembre, los compromisos alcanzarían los US$1.452 millones. El pago al Fondo representa más de la mitad de ese total.

Qué puede pasar después de la revisión

La tercera revisión será determinante para habilitar el desembolso pendiente. Una vez concluida la evaluación técnica, el avance del programa deberá seguir las instancias de aprobación correspondientes dentro del organismo.

Mientras tanto, el Gobierno deberá afrontar el vencimiento con recursos propios y esperar la definición del FMI para recomponer las divisas utilizadas.