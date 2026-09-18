El Gobierno nacional actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida establece un incremento del 1,70% para septiembre de 2026 y fue oficializada este viernes mediante la Resolución 3487/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El porcentaje fue calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto y se aplica sobre los valores establecidos previamente por la Resolución 2775/2026. El aumento alcanza a todas las prestaciones, sin diferencias según el tipo de servicio.

Qué prestaciones alcanza

La actualización comprende las prestaciones incluidas en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, entre ellas servicios de rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, prestaciones de apoyo y transporte.

La resolución también ratifica un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica.

La actualización de septiembre mantiene así el esquema de incrementos mensuales vinculado al IPC. En agosto, los aranceles habían recibido una suba del 2,10%, calculada sobre la inflación de julio.

El aumento y el debate por el Presupuesto 2027

La decisión del Gobierno se conoció mientras continúa la discusión por el capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso.

La iniciativa modifica o deroga distintas disposiciones de la Ley 27.793, vinculadas con las prestaciones y el sistema de financiamiento. Los artículos 36 a 41 concentran parte de los cambios que generaron cuestionamientos de sectores de la oposición y organizaciones vinculadas con la discapacidad.

Entre los puntos incluidos en el proyecto aparece una modificación de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que quedaría fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, la iniciativa plantea cambios en el esquema de actualización de los aranceles de los prestadores.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan sobre alternativas para modificar algunos de los artículos cuestionados durante el tratamiento legislativo. Entre las opciones analizadas aparece la posibilidad de cambiar la frecuencia de actualización de los aranceles.

Por el momento, la actualización del 1,70% para septiembre ya está vigente porque fue establecida mediante una resolución administrativa. En cambio, las modificaciones propuestas para el Presupuesto 2027 todavía deben ser debatidas y, eventualmente, aprobadas por el Congreso.