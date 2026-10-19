El Gobierno nacional prepara cinco medidas para impulsar el acceso al crédito de familias, trabajadores y empresas en Argentina. A través del Banco Central (BCRA), busca ampliar las posibilidades de financiamiento, reducir los riesgos para las entidades bancarias y facilitar la obtención de préstamos en un contexto marcado por el aumento de la morosidad.

Las iniciativas fueron presentadas por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, realizadas en Bangkok. El paquete contempla modificaciones en los sistemas de garantías, los préstamos personales y las herramientas financieras destinadas a pequeñas y medianas empresas.

Cuáles son las cinco medidas que prepara el Banco Central

Una de las principales propuestas consiste en crear el Sistema Federal de Garantías (SFG), una plataforma que permitirá registrar los bienes utilizados como respaldo de los préstamos. El objetivo es que los bancos puedan verificar las garantías con mayor facilidad y agilizar el otorgamiento de créditos.

La segunda iniciativa apunta a modificar el funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), organismos que respaldan a las pequeñas y medianas empresas cuando solicitan financiamiento. El Banco Central analiza ampliar la capacidad de los bancos para operar con estos avales y favorecer el acceso al crédito productivo.

La tercera medida está destinada a los empleados públicos y contempla cambios en el sistema de códigos de descuento, que permite descontar las cuotas de los préstamos directamente de los ingresos de los trabajadores. Entre las modificaciones presentadas figura la eliminación del límite a las tasas de interés y la posibilidad de transferir esos códigos a otras instituciones habilitadas.

En cuarto lugar, el organismo trabaja en un mecanismo similar para los trabajadores del sector privado. La propuesta consiste en centralizar los pagos mediante Coelsa, una empresa que administra infraestructura de pagos electrónicos. De esta manera, los empleados podrían destinar parte de sus ingresos al pago de créditos sin generar nuevas tareas administrativas para sus empleadores.

Por último, el Banco Central analiza implementar los denominados cupones de crédito, una herramienta destinada a los comerciantes. Este sistema permitiría convertir las ventas realizadas con tarjetas de crédito en instrumentos negociables y transferibles, para que los negocios puedan obtener dinero antes de recibir el pago de esas operaciones.

Qué impacto podrían tener las medidas en los préstamos

El objetivo del paquete es ampliar las alternativas de financiamiento y generar condiciones que permitan reducir el costo de los préstamos. Sin embargo, las iniciativas no garantizan una baja inmediata de las tasas de interés, ya que su aplicación dependerá de las regulaciones que finalmente se aprueben y de las condiciones del mercado.

Las modificaciones también buscan responder a las dificultades que enfrenta el sistema financiero por el incremento de los atrasos en los pagos. Este escenario llevó a las entidades bancarias a adoptar mayores precauciones al momento de otorgar créditos.

Por ahora, gran parte de las propuestas se encuentra en etapa de preparación y no se informó una fecha concreta para su implementación.