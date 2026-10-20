El Gobierno nacional descartó la posibilidad de implementar un "plan platita" y ratificó que mantendrá sin modificaciones su política económica durante la gestión de Javier Milei. Así lo confirmó este lunes 19 de octubre el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reconoció que la economía argentina crece a un ritmo menor al esperado, aunque sostuvo que existen señales de recuperación y atribuyó parte de las dificultades al contexto internacional.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario aseguró que la administración libertaria no contempla medidas de estímulo económico similares a las impulsadas durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández.

"No va a haber un plan platita mientras el presidente Javier Milei siga en funciones", afirmó Ravier, quien defendió la continuidad del programa económico y sostuvo que la prioridad oficial seguirá siendo reducir la inflación y mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

El Gobierno reconoció que la economía crece menos de lo esperado

Pese a ratificar el rumbo económico, el vocero admitió que la recuperación de la actividad no avanza con la velocidad que esperaba el Ejecutivo. En ese sentido, explicó que el comportamiento de los distintos sectores productivos es desigual y que algunos muestran mejores resultados que otros.

Según detalló, el desempeño económico fue negativo durante julio, pero registró una mejora en agosto. Además, sostuvo que los indicadores parciales de septiembre permiten anticipar una recuperación gradual durante los próximos meses.

Ravier también repasó las cifras de crecimiento de los últimos años y señaló que, según las estimaciones oficiales, la economía argentina podría expandirse más del 2% durante 2026. Para 2027, mencionó proyecciones de organismos internacionales y analistas que ubican el crecimiento por encima del 3%.

Sin embargo, estas cifras corresponden a estimaciones y no representan resultados definitivos de la actividad económica.

Qué dijo el Gobierno sobre la suba del riesgo país

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue el aumento del riesgo país, que este lunes alcanzó uno de sus niveles más elevados del año.

El vocero atribuyó la suba a la incertidumbre internacional y defendió la situación macroeconómica argentina. Como argumento, recordó que cuando Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, el indicador superaba los 2.500 puntos básicos, mientras que actualmente se encuentra por encima de los 600.

Para el funcionario, esta diferencia refleja una reducción del riesgo financiero respecto del inicio de la gestión, aunque el indicador registró aumentos recientes.

En ese contexto, Ravier insistió en que el Gobierno continuará con su estrategia de estabilidad monetaria y fiscal, sin recurrir a un programa extraordinario de expansión del gasto.

La postura del Gobierno sobre el reclamo por Malvinas

Durante la misma conferencia, el funcionario fue consultado por el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo en el que Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Ravier explicó que la cuestión se encuentra bajo análisis del Gobierno nacional y evitó adelantar una posición definitiva. Además, indicó que será el canciller Pablo Quirno quien brinde precisiones sobre el tema.

De esta manera, la Casa Rosada volvió a ratificar la continuidad de su programa económico, pese a las dificultades que atraviesan algunos sectores y a las expectativas sobre la evolución de la actividad durante los próximos meses.