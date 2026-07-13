El Gobierno nacional comienza una semana decisiva para la economía con la expectativa puesta en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este martes 14 de julio.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, esperan que la inflación vuelva a mostrar una desaceleración mensual y que, por tercera vez consecutiva, el índice sea inferior al del mes anterior. Incluso, en el oficialismo confían en que el dato pueda ubicarse por debajo del 2%.

Las proyecciones de las consultoras privadas se ubican entre el 1,8% y el 2,1%. Si el resultado oficial confirma una cifra inferior al 2,1% registrado en mayo, será el menor nivel de inflación desde agosto de 2025, consolidando la tendencia descendente de los últimos meses.

La expectativa del Gobierno cobra relevancia porque durante junio el dólar registró un incremento cercano al 5% y volvió a superar los 1.500 pesos, un movimiento que habitualmente genera presión sobre los precios. Sin embargo, los analistas consideran que el traslado a la inflación fue limitado.

Como anticipo del dato nacional, la Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación de junio fue del 1,8%, un resultado que alimentó las expectativas de que el indicador elaborado por el INDEC también pueda perforar el umbral del 2%.

Qué estiman las consultoras

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, proyectó una inflación del 2% para junio.

Por su parte, la consultora C&T estimó un incremento del 1,9% para el Gran Buenos Aires y señaló que la inflación perdió impulso hacia el cierre del mes, con perspectivas de un julio aún más moderado, aunque advirtió que el receso invernal podría ejercer presión sobre algunos precios vinculados al turismo.

EconViews, en tanto, registró un aumento de apenas el 0,2% en la canasta de alimentos y bebidas durante los últimos días de junio, acumulando una variación del 1,1% en las últimas cuatro semanas.

Analytica también mostró una desaceleración, con una suba del 0,1% en la última semana del mes y un promedio de 1,4% en las cuatro semanas relevadas, por lo que proyectó un IPC mensual del 1,8%.

Desde LCG señalaron que los alimentos y bebidas no registraron aumentos durante la cuarta semana de junio, mientras que el promedio mensual cerró en torno al 1,5%, reforzando la expectativa de una inflación más baja.

De confirmarse estas proyecciones, la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 se ubicaría alrededor del 16%.

Otros datos que seguirá el mercado

La agenda económica de la semana no se limitará al dato de inflación. El miércoles 15, el INDEC publicará el informe sobre el uso de la capacidad instalada de la industria correspondiente a mayo, mientras que el viernes 17 difundirá los indicadores de actividad del sector de la construcción.

Al mismo tiempo, el Gobierno seguirá con atención la evolución de los mercados financieros. Uno de los principales objetivos oficiales es que el riesgo país continúe descendiendo y logre perforar el piso de los 400 puntos básicos. El indicador cerró el viernes en 402 puntos, su nivel más bajo desde abril de 2018, un dato que el equipo económico considera clave para consolidar la estabilidad financiera y mejorar las condiciones de acceso al crédito internacional.