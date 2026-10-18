El Gobierno nacional mantendrá su postura frente al creciente debate por el endeudamiento de las familias argentinas y descarta modificar su discurso económico. Desde el Ministerio de Economía consideran que las dificultades para afrontar deudas están relacionadas, en parte, con la administración de los gastos personales y no necesariamente con la necesidad de cubrir consumos básicos.

La discusión volverá al centro de la escena política el próximo miércoles 21 de octubre, cuando la Cámara de Diputados retome el tratamiento de distintos proyectos vinculados con la situación económica y social. Mientras la oposición cuestiona el impacto de las políticas oficiales sobre los hogares, en la Casa Rosada aseguran que no modificarán su posición.

Funcionarios del área económica restaron importancia al problema y señalaron que las familias no necesariamente recurren al crédito para comprar alimentos, sino que parte de las dificultades responde a decisiones de consumo.

"No se endeudan para comer. No son grandes gastos, es que la gente administra mal el dinero", expresaron fuentes oficiales citadas por el medio nacional.

Desde el Ejecutivo también relacionan el fenómeno con el crecimiento de las compras por internet, las facilidades para adquirir productos importados y una mayor disponibilidad de financiamiento.

El Gobierno considera que el aumento del crédito es positivo

La interpretación oficial sostiene que el endeudamiento también refleja una recuperación del acceso al crédito. En ese sentido, dentro del oficialismo consideran que las nuevas posibilidades de financiamiento permiten realizar compras que anteriormente resultaban más difíciles.

Sin embargo, esta visión genera diferencias con sectores opositores que advierten sobre las complicaciones de numerosas familias para cumplir con sus obligaciones financieras.

La oposición cuestiona que el Gobierno atribuya las dificultades económicas a decisiones individuales sin contemplar suficientemente la evolución de los ingresos, el consumo y la capacidad de pago.

El tema también despertó preocupación por las condiciones de los préstamos otorgados mediante billeteras virtuales y otras plataformas financieras. En agosto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof había anunciado una investigación sobre estas modalidades de crédito y posibles abusos contra los consumidores.

Milei mantendrá su discurso pese a las críticas

En la Casa Rosada consideran que la firmeza del mensaje presidencial no perjudica necesariamente la imagen de Javier Milei. Según la información publicada, el oficialismo observa mejoras en algunas encuestas que utiliza para evaluar la percepción pública del mandatario, aunque no se difundieron cifras concretas.

Dentro del espacio libertario existen dirigentes que plantean la necesidad de moderar el tono de determinadas declaraciones. Sin embargo, la conducción política mantiene su decisión de sostener el discurso actual.

El próximo debate en Diputados será un nuevo escenario de confrontación entre el Gobierno y la oposición. Mientras el oficialismo confía en los acuerdos alcanzados con sus aliados legislativos, los bloques opositores buscarán avanzar con iniciativas relacionadas con el endeudamiento familiar.

La discusión pondrá nuevamente sobre la mesa dos interpretaciones diferentes: para el Ejecutivo, el mayor acceso al financiamiento es una señal de recuperación del crédito; para sus críticos, las dificultades para pagar las deudas evidencian problemas económicos que requieren atención.