El Gobierno nacional prevé que la inflación baje del 1% durante agosto

El Gobierno nacional volvió a plantear que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% durante agosto, en línea con la proyección oficial de una desaceleración sostenida del índice de precios.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde aseguró que los indicadores económicos muestran una tendencia descendente. “Estamos ganando la batalla”, afirmó al referirse al proceso inflacionario.

El Gobierno mira los precios mayoristas

Durante su exposición, Ravier puso el foco en el comportamiento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que según explicó se encuentra actualmente en torno al 1,1%.

“Está muy cerca de quebrar el 1%”, sostuvo el funcionario, y vinculó ese dato con las proyecciones realizadas por el presidente Javier Milei, quien había señalado que hacia el segundo semestre de 2026 la inflación comenzaría a quedar prácticamente controlada.

El vocero indicó que este indicador mayorista, al no contemplar algunos precios regulados, representa una referencia dentro del camino hacia una menor variación del índice de precios al consumidor.

La respuesta por sus dichos sobre Malvinas

Durante la conferencia, Ravier también se refirió a la polémica generada por sus declaraciones sobre la cuestión Malvinas y negó haber calificado a Argentina como un “país bananero”.

El funcionario afirmó que sus palabras fueron “mal interpretadas” y explicó que su planteo estaba relacionado con las condiciones económicas y políticas necesarias para sostener el reclamo de soberanía.

Además, cuestionó las interpretaciones realizadas sobre una publicación en redes sociales y señaló que sus críticas estaban dirigidas al impacto de las políticas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas.

El Gobierno defendió a la Selección

Por otra parte, Ravier negó que el Gobierno haya cuestionado a los jugadores de la Selección argentina por la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” exhibida durante los festejos por la clasificación a la final del Mundial.

“El Gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores”, afirmó el vocero, en medio de la polémica surgida por las distintas lecturas sobre el gesto del plantel y la postura oficial respecto al reclamo de soberanía.