El Gobierno nacional proyecta una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores durante 2027 y prevé que los salarios crezcan por encima de la inflación. La estimación quedó plasmada en el proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo presentó ante el Congreso.

Según las proyecciones oficiales, el salario promedio aumentaría un 25,4% durante el próximo año, mientras que la inflación promedio se ubicaría en el 21,1%. Si esas estimaciones se cumplen, los ingresos avanzarían 4,3 puntos porcentuales por encima de los precios.

En términos reales, la diferencia representaría una recuperación aproximada del 3,6% del poder adquisitivo durante 2027. El proyecto también contempla una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y un crecimiento de la economía del 4%.

La situación de los salarios durante 2026

La previsión del Gobierno para 2027 contrasta con la evolución de los salarios durante la primera mitad de este año. De acuerdo con datos del INDEC citados en el informe, entre enero y junio los ingresos de los trabajadores privados registrados aumentaron un 14,5%, mientras que los del sector público subieron un 13,7%.

En el mismo período, la inflación acumulada fue del 16,8%. Esto implicó una pérdida del poder adquisitivo de 2,3 puntos porcentuales para los trabajadores privados formales y de 3,1 puntos para los empleados públicos.

Qué espera el Gobierno para 2027

El Ejecutivo vincula la recuperación de los salarios con un escenario de mayor actividad económica. El Presupuesto contempla un crecimiento del 4% y un incremento de la inversión del 9,2%, impulsado principalmente por el sector privado.

Entre los factores mencionados aparecen los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones y la obra pública, especialmente en rutas y ferrocarriles. La expectativa oficial es que una mayor actividad genere mejores condiciones para el empleo y los ingresos.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser ahora debatido en el Congreso, donde las proyecciones económicas y las partidas previstas para el próximo año quedarán sujetas al tratamiento legislativo.