El Gobierno nacional descartó este martes una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía y ratificó su continuidad en el cargo, en medio de la tensión cambiaria y el aumento del riesgo país. El encargado de transmitir el respaldo fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su conferencia de prensa en Casa Rosada.

"Descartamos esta especulación mediática de la salida del ministro Caputo. No es la primera vez que lo hacemos, lo volvemos a hacer. El ministro Caputo es uno de los más importantes de este Gobierno", afirmó el funcionario al ser consultado por las versiones sobre un eventual cambio en el equipo económico.

Ravier también destacó la tarea del titular del Palacio de Hacienda y sostuvo que su trabajo "ordenando la Argentina quebrada" demuestra la importancia que tiene para la administración de Javier Milei.

Las declaraciones se conocieron en una jornada marcada por la incertidumbre en los mercados, con el dólar oficial por encima de los $1.600 y el riesgo país en torno a los 1.100 puntos.

La explicación oficial por la suba del dólar y el riesgo país

Durante la conferencia, Ravier también se refirió al contexto financiero y atribuyó parte de las dificultades a factores internacionales. Mencionó la incertidumbre global, la situación cambiaria de Brasil y las modificaciones en las proyecciones de crecimiento de otros países de la región.

En ese sentido, defendió el programa económico de la administración libertaria y aseguró que el país atraviesa un escenario de mayor fortaleza respecto del comienzo de la gestión. Según su argumento, el riesgo país había superado los 2.500 puntos al asumir Milei y luego había registrado una reducción significativa.

El vocero sostuvo que la Argentina enfrenta un "shock externo" y remarcó que el Gobierno mantiene su apuesta por el programa de estabilización. También reconoció que el escenario actual es complejo y que la economía todavía no muestra el dinamismo que esperaba la administración nacional.

Qué dijo sobre la posibilidad de una recesión

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que la economía argentina haya ingresado en una recesión técnica, luego de dos trimestres consecutivos de caída de la actividad.

Ravier evitó confirmar ese escenario y señaló que habrá que esperar hasta diciembre para conocer el dato del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al tercer trimestre. También cuestionó el alcance del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) como referencia para medir el movimiento de toda la economía.

El funcionario indicó que julio había mostrado una caída de la actividad, mientras que agosto fue positivo y septiembre también presentaba señales favorables. En ese marco, sostuvo que el Gobierno espera cerrar 2026 con crecimiento económico, aunque reconoció que podría ubicarse más cerca del 1% que del 3% proyectado inicialmente.

Por ahora, el respaldo oficial a Caputo se mantiene y no se anunciaron cambios en el Ministerio de Economía. Las declaraciones de Ravier buscaron despejar las versiones sobre una posible salida del funcionario en una jornada atravesada por las dificultades del mercado cambiario y la discusión sobre la evolución de la actividad económica.