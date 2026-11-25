El Gobierno de Javier Milei ratificó su programa económico y aseguró que la actividad comenzará a recuperarse durante los próximos meses, pese a los indicadores negativos que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Desde la Casa Rosada reconocieron que la economía atravesó un trimestre complicado, pero descartaron modificar el rumbo de la gestión.

La postura oficial se conoció luego de que los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) reflejaran dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, un escenario asociado a la recesión técnica. Sin embargo, desde el Ejecutivo pusieron el foco en el resultado de septiembre, que mostró una mejora mensual del 1,1%.

"Es verdad, el trimestre dio mal, pero septiembre dio positivo. Eso indica que vamos a salir de la recesión en los próximos meses", señalaron fuentes de la Casa Rosada a TN. Además, indicaron que esperan que los resultados de octubre y noviembre también muestren una evolución favorable.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó el dato positivo de septiembre a través de sus redes sociales. Según informó, el EMAE acumuló una suba del 1% durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

No obstante, el indicador también mostró una caída interanual del 1,2% en septiembre. A esto se suma la contracción del 0,6% que registró el Producto Bruto Interno (PBI) entre abril y junio.

El Gobierno reconoció que bajó la expectativa de crecimiento

Uno de los datos que reconoció el Ejecutivo fue la reducción de las proyecciones de crecimiento económico para 2026. El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que la estimación pasó de alrededor del 3% a una cifra cercana al 1%.

"El crecimiento es más bajo de lo que nos gustaría", reconoció el funcionario. Sin embargo, descartó que el país atraviese una crisis económica profunda y defendió los resultados del programa implementado por la administración de Milei.

Ravier también aclaró que el dato oficial del PBI correspondiente al tercer trimestre se conocerá en diciembre. Por eso, sostuvo que todavía será necesario esperar esa publicación para confirmar el alcance de la recesión técnica.

Por qué el Gobierno descarta cambiar el programa económico

Al explicar la desaceleración de la actividad, el vocero presidencial atribuyó parte del escenario a factores externos. Entre ellos mencionó la guerra en Medio Oriente, el incremento del precio internacional del petróleo, las tasas de interés internacionales más elevadas y la devaluación de Brasil.

"Que un shock externo provoque una desaceleración de la actividad no nos va a cambiar el rumbo", sostuvo Ravier.

En esa línea, descartó que el Gobierno avance con medidas de expansión del gasto público, a las que vinculó con un posible regreso de la inflación. También ratificó que no habrá modificaciones sustanciales en la política económica.

Entre las prioridades de la gestión mencionó la reducción de la burocracia estatal, la mejora de la eficiencia del gasto público, la disminución de los costos logísticos y la apertura de nuevos mercados.

Por último, el vocero rechazó las versiones sobre una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía y ratificó el respaldo del Gobierno al funcionario.