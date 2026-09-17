La crisis del sector panadero sanjuanino viene agudizandose conforme pasa el tiempo y se profundiza la recesión, el bajo consumo, los aumentos de los costos operativos, logísticos y productivos, teniendo como resultado un agotamiento en toda la cadena de valor, tanto para pequeñas y medianas empresas del rubro.

Desde el Sindicato Obrero y Pastelero de San Juan, en contacto con DIARIO HUARPE, informaron que se prevé un inminente incremento en el precio del pan y sus derivados de entre el 6% y el 8% —o incluso algunos puntos más— que se adelantará para fines de septiembre o principios de octubre.

La medida responde a la disparada internacional del trigo (que es un comodity tradicional), el salto mayorista en la harina y los aumentos desmedidos en las tarifas de los servicios públicos, se le suma un contexto signado por un derrumbe del consumo local de entre el 45% y el 50%.

Jorge Bustos, el secretario general del sindicato, calificó la situación actual como "paupérrima". Según el dirigente sindical, el incremento constante de los precios relativos y los insumos se agrega también las caídas en las ventas. Las familias dejaron de adquirir pan por kilo para pasar a comprar por unidades diarias (cuatro bollitos o miñoncitos para el grupo familiar).

En el mercado minorista sanjuanino, los precios muestran una fuerte disparidad según la calidad del insumo utilizado. Actualmente, el kilo de pan común oscila entre los $2.200 y $2.500. En panaderías de primera línea y de trayectoria (como Mauri o La Reina), donde se sostiene la calidad de la harina, los valores se ubican entre los $3.800 y $4.200.

Por el contrario, en kioscos y sectores periféricos es posible encontrar opciones entre $1.200 y $1.800, aunque son productos que se endurecen a las pocas horas de elaboración.

El impacto no se limita al pan: las especialidades, facturas y masas refinadas registrarán subas inmediatas de al menos un 6% al 8% como consecuencia del encarecimiento generalizado de insumos clave como la grasa y la manteca.

Costos fijos fuera de control

A la suba de la materia prima se le suma la presión inasumible de las tarifas energéticas y los alquileres. Bustos detalló que establecimientos comerciales pequeños y medianos de la provincia enfrentan boletas de luz que superan holgadamente los $4.000.000 mensuales, alcanzando entre $5.000.000 y $7.000.000 según su envergadura, a lo que se adicionan facturas de gas de entre $10.000.000 y $12.000.000.

Frente a esta estructura de costos, el dirigente gremial descalificó las mediciones oficiales de inflación (como el 1,8% mensual difundido recientemente por el INDEC), tildándolas de "mentirosas" por tomar productos sin relevancia en la canasta básica real de la actividad.

Cierre de locales, informalidad y supervivencia

La crisis ya provocó la desaparición de aproximadamente un 25% de los emprendimientos y despachos de pan en San Juan desde 2023 a la fecha, lo que equivale a unos 100 negocios fuera del circuito formal.

Como estrategia de supervivencia, muchas panaderías barriales optaron por apagar sus hornos y pasar a comprarle el producto terminado a otros colegas, manteniendo únicamente el mostrador abierto. Asimismo, proliferan la venta informal de pan y semitas en viviendas particulares.

Tendencia nacional

El cuadro local refleja la crisis que atraviesa todo el país. Datos del Centro de Panaderos de Merlo, señalan que los despachos cayeron a nivel nacional un 60% interanual a julio y profundizaron su retracción al 65% en agosto. Actualmente, las plantas elaboradoras operan al 30% de su capacidad instalada (de 10 máquinas disponibles, solo funcionan tres).

Los molinos harineros aplicaron un incremento acumulando de un 20% de suba mayorista en septiembre. En consecuencia, el "equipo de harina" (1.200 bolsas de 25 kg) escaló a $18.000.000.

En la puerta de fábrica, la bolsa de 25 kg subió de $15.700 a $18.500, alcanzando los $20.000 en harinas especiales, mientras que en los depósitos distribuidores donde abastecen los panaderos de barrio, la unidad cuesta hasta $23.000.

Este cuadro se complementa con aumentos de alquileres de entre el 6,22% y el 35,5% en septiembre y el endeudamiento generalizado con bancos, tarjetas de crédito, proveedores y empresas de servicios.