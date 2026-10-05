El pollo se consolidó como la carne más consumida en Argentina y durante 2026 superará por primera vez la barrera de los 50 kilos por habitante al año, según las proyecciones elaboradas por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

El dato marca la continuidad de una tendencia que ya se había observado durante 2025. Al cierre del año pasado, el consumo promedio de carne avícola había alcanzado unos 49 kilos por persona.

Con la nueva proyección, el pollo mantiene el primer lugar entre las carnes elegidas por los argentinos y profundiza su presencia en la alimentación cotidiana.

Por qué el pollo ganó lugar en la mesa

El crecimiento del consumo está relacionado con distintos factores. Entre ellos aparecen su versatilidad para preparar diferentes comidas, su disponibilidad y su adaptación a distintas rutinas familiares.

La carne avícola puede utilizarse en preparaciones como milanesas, empanadas, tartas, arrollados, sándwiches y wraps, además de las alternativas más tradicionales.

También se destaca su facilidad para ser incorporada en viandas y comidas para consumir fuera del hogar, un aspecto que cobra relevancia durante la primavera, cuando aumentan las actividades recreativas al aire libre.

El aporte nutricional

Desde el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (Cincap) remarcan además su aporte nutricional.

El pollo aporta proteínas de buena calidad, que contribuyen al mantenimiento de la masa muscular y generan saciedad. También contiene grasas, con predominio de ácidos grasos insaturados, además de vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, magnesio, selenio, potasio y fósforo.

Los especialistas recomiendan combinarlo con vegetales, hortalizas de estación, palta, frutas y frutos secos para lograr preparaciones más equilibradas.

Una alternativa para las viandas

El avance del consumo también se refleja en la incorporación del pollo a comidas prácticas para llevar. Su facilidad de preparación y conservación permite utilizarlo en diferentes propuestas para jornadas laborales, escolares o actividades al aire libre.

El Cincap cuenta además con recetarios digitales gratuitos con distintas alternativas para preparar carne avícola.

Con las proyecciones de 2026, el pollo consolida así una tendencia que se viene profundizando en los últimos años: dejó de ocupar un lugar secundario frente a otras carnes y pasó a convertirse en una de las principales bases de la alimentación de los argentinos.