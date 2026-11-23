Los bonos y las acciones argentinas recuperaron parte del terreno perdido el viernes. Aunque la Bolsa porteña estuvo cerrada este lunes 23 de noviembre por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, los títulos siguieron cotizando en Nueva York. Allí, los bonos en dólares subieron un 1,5% en promedio y el riesgo país bajó 30 unidades, hasta los 1.035 puntos básicos, según el balance de las 19.

Globant encabezó las subas entre las empresas de origen argentino con un avance del 9,5%. Le siguieron Satellogic, con un 7,1%, y Grupo Galicia y Cresud, que ganaron un 5,5% cada uno. La recuperación alcanzó a compañías de software, tecnología satelital, bancos y negocios agropecuarios.

Por qué bajó el riesgo país durante el feriado

El índice que elabora JP Morgan compara el rendimiento de los bonos argentinos en dólares con el de títulos del Tesoro de Estados Unidos. Como ambos se negocian en el exterior, la diferencia puede cambiar aun cuando la Bolsa de Buenos Aires esté cerrada.

Este lunes se movieron los dos lados de esa cuenta. Las compras hicieron subir el precio de los bonos soberanos argentinos, lo que redujo el rendimiento para quienes los adquirieron ese día. Al mismo tiempo, los títulos del Tesoro estadounidense bajaron de precio y su rendimiento subió unos cuatro puntos básicos. Ambos movimientos achicaron la brecha.

Al mediodía, el riesgo país tocó un piso de 1.015 puntos. Luego cedió parte de la mejora y terminó 20 unidades por encima de ese mínimo. Los 1.035 puntos del balance de la tarde equivalen a una diferencia de 10,35 puntos porcentuales entre lo que rinde la deuda argentina y la estadounidense.

El viernes, el indicador había superado los 1.000 puntos por primera vez en 13 meses. Incluso después del rebote de los bonos, la distancia con julio sigue siendo amplia. A comienzos de ese mes, el riesgo país había rondado los 400 puntos.

El regreso de Huang impulsó las compras en Wall Street

La noticia que marcó la rueda se conoció antes de la apertura. Nvidia restituyó a su cofundador Jensen Huang como director ejecutivo, once días después de su renuncia. Las acciones del fabricante de chips saltaron más del 31% y el Nasdaq, el índice con mayor presencia tecnológica, ganó un 6,5% y volvió a superar los 24.000 puntos.

El S&P 500 avanzó un 4,7% y el Dow Jones, alrededor de un 3%. En esa jornada de compras también repuntaron los ADR, los certificados que permiten negociar en Estados Unidos acciones de empresas como Grupo Galicia. Para los inversores argentinos, fueron una de las pocas referencias de precios disponibles durante el feriado.

Qué queda para la reapertura del mercado local

El martes 24 se verá cuánto del repunte en dólares se refleja en las cotizaciones en pesos. También reabrirá el mercado cambiario, que llega con dos referencias del viernes: $1.580 para el dólar mayorista y $1.600 para el minorista.

Para el Tesoro argentino, el próximo vencimiento importante llegará en enero. El economista Gustavo Ber estimó que deberá pagar unos US$4.500 millones entre capital e intereses y señaló que aún queda por definir cómo se financiará ese desembolso. Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, tomar nueva deuda en el exterior sigue siendo una opción costosa.