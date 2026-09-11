El Riesgo País cayó a 485 puntos, el nivel más bajo desde agosto

El Riesgo País argentino cerró este viernes en 485 puntos básicos, tras retroceder 6 unidades y alcanzar su menor nivel desde el 14 de agosto. La baja se produjo en una jornada marcada por el retroceso de las acciones y los bonos argentinos.

El indicador elaborado por JP Morgan estuvo condicionado por el comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El rendimiento del Treasury a 10 años terminó en 4,975% anual, su nivel más elevado desde febrero de 2023.

Los analistas de IEB señalaron que el contexto internacional volvió a ser desafiante, con el petróleo nuevamente por encima de los USD 100 por barril y una mayor presión sobre los activos considerados de riesgo.

La Bolsa porteña cerró en baja

El S&P Merval interrumpió una racha de tres jornadas consecutivas de subas y cayó 1,9%, hasta los 3.098.898 puntos. Los bonos soberanos en dólares, entre Bonares y Globales, registraron una baja promedio de 0,1%.

La tendencia también se observó entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADR operaron de mayor a menor durante la jornada y finalizaron con mayoría de bajas.

Adecoagro encabezó las pérdidas, con una caída de 4,8%, seguida por Loma Negra, que retrocedió 3,5%, y Vista Energy, con una baja de 3,4%.

La mirada sobre la economía argentina

GMA Capital sostuvo que la estabilidad del Riesgo País frente a un escenario externo más adverso vuelve a concentrar la atención en los factores internos. Entre ellos, destacó la incertidumbre política vinculada con las perspectivas hacia 2027.

Por su parte, Puente señaló que durante la semana aparecieron nuevas señales de debilidad en la actividad económica, principalmente en la industria y la construcción.

La consultora también destacó la continuidad del ancla cambiaria y la política de desinflación. Según su análisis, la inflación de agosto, que fue de 1,7%, muestra avances en esa estrategia económica.