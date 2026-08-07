El mercado financiero argentino cerró la semana con una nueva señal de tensión. El riesgo país alcanzó los 450 puntos básicos, su nivel más elevado en dos meses, mientras los bonos soberanos en dólares operaron a la baja en Wall Street y las acciones argentinas registraron una jornada negativa.

El indicador elaborado por J.P. Morgan avanzó cuatro unidades y llegó a los 450 puntos, marcando su valor más alto desde el pasado 9 de junio. Además, acumuló una suba del 3% durante la semana, en un escenario donde los inversores siguen con atención las variables económicas locales.

La jornada estuvo marcada por la reacción del mercado ante nuevos datos vinculados a la inflación, las expectativas sobre la economía y las proyecciones de crecimiento, dólar e inflación que manejan los principales analistas financieros.

Bonos en dólares bajo presión

Los títulos soberanos argentinos en moneda extranjera volvieron a operar con bajas en los mercados internacionales, una dinámica que impactó directamente en el aumento del riesgo país.

Este indicador refleja la diferencia entre la tasa que pagan los bonos argentinos y la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados de menor riesgo. Cuando el número aumenta, los inversores perciben mayores dificultades o incertidumbre para la economía de un país.

En este contexto, el mercado siguió con atención los movimientos de los activos argentinos durante la última rueda de la semana.

Las acciones argentinas también cerraron en baja

El S&P Merval retrocedió 0,2% y se ubicó en 3.095.124 puntos. Sin embargo, medido en dólares, el índice sufrió una caída mayor, del 1,7%, hasta las 1.955 unidades.

Entre las empresas más afectadas dentro del mercado local se destacó Loma Negra, con una baja del 3%, seguida por BYMA, que descendió 1,6%.

En Wall Street, donde cotizan las acciones argentinas mediante ADR, también predominó la tendencia negativa. Las mayores caídas fueron para Loma Negra, con una baja del 3,8%; Grupo Supervielle, con -1,9%; y Banco Macro, con -1,4%.

Un mercado atento a los próximos datos económicos

La evolución del riesgo país vuelve a ubicarse en el centro de la escena financiera, luego de varias jornadas donde los inversores analizaron el comportamiento de la inflación y las perspectivas económicas para los próximos meses.

Con los bonos y las acciones bajo presión, el mercado seguirá de cerca las próximas señales del Gobierno y los indicadores que puedan marcar el rumbo de la economía argentina.