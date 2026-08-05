En una negociación de último momento, el Gobierno nacional decidió retirar el polémico capítulo de la Ley de Tierras para intentar garantizar la sesión prevista para este jueves en el Senado y evitar una derrota parlamentaria.

La decisión fue tomada luego de una reunión de urgencia convocada por la senadora Patricia Bullrich, quien reunió en su despacho a legisladores de La Libertad Avanza y a referentes de bloques aliados. Tras el encuentro, el oficialismo resolvió eliminar del proyecto el capítulo 3, referido a las modificaciones de la Ley de Tierras Rurales.

La medida busca destrabar una votación que se había complicado tras el rechazo expresado por gobernadores dialoguistas y las dudas de varios senadores que ponían en riesgo la aprobación de la iniciativa impulsada por la Casa Rosada.

La presión de los gobernadores

El cambio de estrategia llegó después de que los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén) cuestionaran públicamente el proyecto y anticiparan que sus representantes en el Senado no acompañarían el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales.

Ese escenario obligó al oficialismo a reabrir las negociaciones para sostener el quórum y reunir los votos necesarios para avanzar con el resto del paquete legislativo.

Con la eliminación del capítulo más resistido, el Gobierno intenta conservar el respaldo de sectores dialoguistas y evitar que la discusión sobre la extranjerización de tierras termine frustrando toda la iniciativa.

Villarruel sumó un nuevo desafío

Al complejo escenario político se agregó la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de autorizar el voto remoto de la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, quien participará de la sesión debido a una prescripción médica relacionada con su embarazo.

La habilitación garantiza un voto adicional para la oposición y aumenta la presión sobre el oficialismo, que continúa negociando apoyo voto a voto.

Una sesión decisiva

La sesión de este jueves aparece como una de las más importantes para el Gobierno en el segundo semestre. Si bien el retiro del capítulo de Tierras alivió parte de las tensiones, el resultado continúa abierto y dependerá de las últimas negociaciones con los bloques provinciales y aliados.

La Casa Rosada apuesta a que la concesión permita destrabar el debate y evitar una nueva derrota legislativa en el Senado.