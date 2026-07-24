La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresarias del sector alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que establece un incremento salarial del 5,7% para el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2026. Además, los trabajadores percibirán un bono extraordinario de $50.000 que se abonará en dos cuotas.

El entendimiento dispone que el aumento se liquidará en tres tramos consecutivos del 1,9% sobre las escalas salariales. De esta manera, los incrementos impactarán en los haberes correspondientes a julio, agosto y septiembre, mientras que el bono extraordinario se pagará en dos cuotas de $25.000 cada una.

Según lo acordado, las sumas otorgadas tendrán carácter no remunerativo durante la vigencia del convenio y serán incorporadas a los salarios básicos en los plazos previstos por las partes. Además, el acta contempla una nueva instancia de revisión en octubre, cuando empresarios y sindicato volverán a reunirse para evaluar la evolución de la inflación y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde el gremio destacaron que el acuerdo busca preservar el salario de los empleados mercantiles frente al contexto económico actual. En tanto, las cámaras empresarias coincidieron en la necesidad de mantener abiertas las negociaciones para adecuar las escalas si cambian las variables económicas durante los próximos meses.

La paritaria de Comercio es una de las más numerosas del país, ya que alcanza a más de un millón de trabajadores de distintas ramas de la actividad. Con este nuevo entendimiento, el sector suma una nueva actualización salarial en busca de acompañar el avance del costo de vida y sostener el ingreso de los empleados registrados.