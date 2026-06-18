Las carnicerías sanjuaninas atraviesan un escenario complejo marcado por la caída sostenida del consumo de carne vacuna, el aumento de los costos operativos y una fuerte competencia por precios. Así lo aseguró Sebastián Parra, referente del sector de la carne en San Juan, quien advirtió que los comercios registraron una pérdida de rentabilidad cercana al 20% en el último tiempo y que muchos negocios tienen dificultades para sostenerse.

Parra explicó que la baja demanda está impactando directamente en los márgenes de ganancia. "Tenemos un consumo muy bajo y una competencia muy grande. Al estar el consumo deprimido, los comercios compiten cada vez más por precio y eso ha hecho que los márgenes de rentabilidad caigan. En algunos casos, la pérdida ronda el 20%", señaló en Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE.

El referente agregó que el incremento de los costos también agrava la situación. "Las boletas de servicios son más altas, hubo actualizaciones salariales y muchos negocios no están llegando a cubrir todos sus costos. Con márgenes tan bajos es muy difícil sostener una carnicería", afirmó.

Según Parra, el consumo de carne vacuna viene disminuyendo año tras año. "La gente no está avalando los precios actuales porque perdió poder adquisitivo. No se trata solamente del valor de la carne, sino de la capacidad de compra de las familias", sostuvo.

En ese sentido, detalló que los registros muestran una tendencia descendente. "En junio de 2024 el consumo era de 49 kilos per cápita; en 2025 fue de 48,9 kilos y actualmente estamos en 47,5 kilos por habitante", indicó.

El impacto de la falta de hacienda

Parra atribuyó buena parte de la suba de precios a la reducción del stock ganadero nacional. "Argentina tiene hoy un stock cercano a los 50 millones de cabezas, un número bajo en comparación con otros años. El productor está reteniendo animales para reproducción y engorde porque la oferta es limitada", explicó.

Además, remarcó que el precio de la carne responde a las reglas del mercado. "El valor se forma por oferta y demanda. Hoy hay menos animales disponibles y más compradores compitiendo por esa producción, por eso los precios se mantienen elevados", expresó.

Cambian los hábitos de consumo

El dirigente también señaló que muchos consumidores comenzaron a reemplazar la carne vacuna por otras proteínas más económicas. "La carne de cerdo y el pollo han ganado terreno porque tienen precios considerablemente más bajos. La gente sigue consumiendo proteína, pero cambió sus hábitos de compra", indicó.

Finalmente, advirtió que la situación ya tiene consecuencias visibles en el sector. "Todas las semanas escuchamos casos de carnicerías que cierran sus puertas. Algunas abren, pero son más las que dejan de operar. Lo mismo ocurre con frigoríficos y abastecedores en distintas provincias. El bajo consumo está poniendo en riesgo la sustentabilidad de muchos negocios", concluyó.